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В арбитраж поступило ещё четыре иска к "Вестеру" от калининградских предприятий

11:06
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Архив Клопс.Ru
За последнюю неделю в Арбитражный суд Калининградской области обратилось четыре предприятия с исками к ООО "Вестер". Информация размещена на сайте инстанции.

15 июня зафиксировано обращение от компания ООО "Саксесс". В гражданском иске к "Вестеру" фирма заявила исковые требования на 1 074 569 рублей. 19 июня арбитражный суд Калинградской области принял к рассмотрению ещё три гражданских иска: от ОАО "Молоко" на сумму 673 799 рублей, издательства "Вече" — 71 248 рублей и ООО Юрисконсульт "Игратой" — более 1,8 млн рублей.

В мае компании "Сапфир", "Анфилада" и "Мечта сладкоежки" подали гражданские иски о банкротстве "Вестера". В первой половине июня арбитраж принял заявления от двух компаний — ООО "Магна" и ООО "Пивоваренная компания ‟Балтика”", а также от ИП Вячеслава Никонова и ИП Анны Катеруши. Ранее судебные калининградские арестовали имущество и деньги в пяти магазинах "Вестер".

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1 комментарий Правила комментирования

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Hand$0me
Hand$0me #
11:27
Судебные калининградские... Опять ПТУшник пишет текст.
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