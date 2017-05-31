В пяти магазинах "Вестер" приставы арестовывают имущество и изымают деньги (фото)

В пяти магазинах "Вестер" в Калининграде судебные приставы арестовывают имущество и изымают деньги. Об этом Клопс.Ru рассказал заместитель руководителя управления ФССП России по Калининградской области Иван Гетьманенко.

По его словам, в управлении сейчас находится сводное исполнительное производство о взыскании задолженности с ООО "Вестер" в размере 25 млн 935 тыс рублей. Речь идёт о долге трём крупным организациям. Также у приставов имеется решение суда о наложении ареста на деньги или имущество на сумму 356 млн 683 тыс рублей.

Должнику — директору ООО "Вестер" — мы вручили постановление о возбуждении исполнительного производства, установили пятидневный срок для добровольного погашения задолженности, – рассказал Клопс.Ru Иван Гетьманенко. — Однако должник его проигнорировал и решение суда не исполнил. Все документы у них были, они знали о последствиях. После этого мы арестовали счета компании в нескольких банках, однако денег на них не было. Тогда в отделе по особым исполнительным производствам была сформирована группа по исполнению производства из 10 судебных приставов-исполнителей. С ними работает по четыре сотрудника, обеспечивающих их охрану.

30 мая, во вторник, примерно с 16:00 приставы начали работать в торговых точках, принадлежащих компании. Это магазины "Вестер" на ул. Судостроительной, ул. Карла Маркса, пр. Мира, в ТЦ "Сити" на Московском проспекте, ТЦ "Маяк" на ул. Театральной, ТЦ "Гранд" на Советском проспекте.

По словам Гетьманенко, арест имущества и денег происходит в штатном режиме, никакого противодействия сотрудники ООО приставам не оказывают. Замруководителя регионального ФССП отметил, что магазины продолжат свою работу — их деятельность не приостанавливается. Деньги изъяты из сейфов и касс, а вот арестованное оборудование остаётся на месте, на хранение самой компании ООО "Вестер".

"Думаю, что вся процедура закончится примерно к 20 часам. Сейчас посмотрим, какое количество средств будет изъято, внесем эти деньги на депозитный счет отдела, и далее перечислим взыскателям. Если денежных средств не хватит, то дальше продолжим изъятие выручки, или будем реализовывать арестованное имущество", — заключил Гетьманенко.

Председатель Совета директоров торговой сети "Вестер" Олег Болычев в разговоре с корреспондентом Клопс.Ru пообещал прокомментировать ситуацию позднее. "Мне ещё не доложили. Буду узнавать. Если служба судебных приставов позволяет себе такие действия — н у, что ж... Действия должны приносить пользу", — заявил предприниматель.