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Главная Новости Общество

В пяти магазинах "Вестер" приставы арестовывают имущество и изымают деньги (фото)

Автор: Ольга Запивалова
30 мая 201719:25
  11884 7
Фото: пресс-служба ФССП по Калининградской области
4 фото
В пяти магазинах "Вестер" в Калининграде судебные приставы арестовывают имущество и изымают деньги. Об этом Клопс.Ru рассказал заместитель руководителя управления ФССП России по Калининградской области Иван Гетьманенко.
 
По его словам, в управлении сейчас находится сводное исполнительное производство о взыскании задолженности с ООО "Вестер" в размере 25 млн 935 тыс рублей. Речь идёт о долге трём крупным организациям. Также у приставов имеется решение суда о наложении ареста на деньги или имущество на сумму 356 млн 683 тыс рублей. 
Должнику — директору ООО "Вестер" — мы вручили постановление о возбуждении исполнительного производства, установили пятидневный срок для добровольного погашения задолженности, – рассказал Клопс.Ru Иван Гетьманенко. — Однако должник его проигнорировал и решение суда не исполнил. Все документы у них были, они знали о последствиях. После этого мы арестовали счета компании в нескольких банках, однако денег на них не было. Тогда в отделе по особым исполнительным производствам была сформирована группа по исполнению производства из 10 судебных приставов-исполнителей. С ними работает по четыре сотрудника, обеспечивающих их охрану.
30 мая, во вторник, примерно с 16:00 приставы начали работать в торговых точках, принадлежащих компании. Это магазины "Вестер" на ул. Судостроительной, ул. Карла Маркса, пр. Мира, в ТЦ "Сити" на Московском проспекте, ТЦ "Маяк" на ул. Театральной, ТЦ "Гранд" на Советском проспекте.
 
По словам Гетьманенко, арест имущества и денег происходит в штатном режиме, никакого противодействия сотрудники ООО приставам не оказывают. Замруководителя регионального ФССП отметил, что магазины продолжат свою работу — их деятельность не приостанавливается. Деньги изъяты из сейфов и касс, а вот арестованное оборудование остаётся на месте, на хранение самой компании ООО "Вестер".
 
"Думаю, что вся процедура закончится примерно к 20 часам. Сейчас посмотрим, какое количество средств будет изъято, внесем эти деньги на депозитный счет отдела, и далее перечислим взыскателям. Если денежных средств не хватит, то дальше продолжим изъятие выручки, или будем реализовывать арестованное имущество", — заключил Гетьманенко.
 
Председатель Совета директоров торговой сети "Вестер" Олег Болычев в разговоре с корреспондентом Клопс.Ru пообещал прокомментировать ситуацию позднее. "Мне ещё не доложили. Буду узнавать. Если служба судебных приставов позволяет себе такие действия — н у, что ж... Действия должны приносить пользу", — заявил предприниматель.
 
Ранее стало известно, что две калининградские компании обратились в Арбитражный суд с иском о признании банкротом своего должника — торговой компании "Вестер". Информация об этом содержится в открытой картотеке на сайте.
 
"Вестер" — российская торговая сеть, совладельцами которой выступают депутат областной думы Олег Болычев и врио вице-премьера регионального правительства Александр Рольбинов. В 2016 году у компании начались проблемы с долгами поставщикам. Незадолго до этого Болычев заявлял, что собирается открыть в 2017 году семь новых магазинов. В марте 2017 года принадлежащий "Вестеру" торговый центр "Гранд" выставили на продажу. В апреле Арбитражный суд оставил в силе выписанный "Вестеру" штраф за нарушение маркировки на продуктах.
 

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7 комментариев Правила комментирования

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ment
ment #
30 мая 201720:23
не плохой магазин был, народу на советском была тьма, где то год назад товары пропали и люди перестали покупать, заходишь-пустые полки. как можно зарабатывать деньги ничего не продавая, вопрос. 
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Inssider
Inssider #
30 мая 201720:35
Скорей всего, банки просто перестали давать кредиты, припоминая инцидент в думе.
Впрочем, уже понятно, что так или иначе вместо со сваливанием напрочь разграбленной страны в штопор будут валиться и другие.
Самое веселое начнется, когда в штопор войдет банковская система. А это может случиться уже в любой момент!
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strategggg
ковалев Юрий #
30 мая 201720:38
Радует.И этот член "Единой РОССИИ"Учит нас жить!!!!!
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strategggg
ковалев Юрий #
30 мая 201720:40
Радует.И этот член "ЕДИНОЙ РОССИИ"учит нас жить!!!!!
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koteyka
koteyka #
00:25
Я так полагаю скоро будет вестерктория ?
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Neotorg-line.ru
Neotorg-line.ru #
01:35
Я так полагаю скоро будет вестерктория ?
Виктория также выставлена на продажу.
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Артем182
Артем182 #
01:38
Франшик Эльдорадовский прикрыли и поделом этой сети. Пришла очередь за другими сетями, везде нужно платить, а не только в карманы складывать.
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