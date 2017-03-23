ТЦ "Гранд" на Советском проспекте выставили на продажу
Здание площадью 11 500 м² находится на Советском проспекте, 159 и принадлежит "Вестеру".
Внутри находятся продуктовый супермаркет и другие магазины. Здание продаётся за 800 млн рублей.
Скриншот с сайта "Авито"
"Концепция торгового центра "Гранд" — всё для дома и семьи. В ТЦ "Гранд" можно купить всё для создания уюта и комфорта в доме, это место, где ценят семейные традиции и куда приезжают за покупками всей семьёй", — сообщается в объявлении о продаже.
"Я сторонник развития крупными объектами, так как у нас есть параллельные бизнесы. Мы в состоянии площадь до 15 тыс. кв. м. закрыть своими бизнесами, это электроника, книжный бизнес, ювелирный. Ещё порядка 10–15 тыс. кв. м. можно сдавать в аренду. С одной стороны, на это требуется больше денег, с другой — это быстрее окупается", — сказал Болычев.
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