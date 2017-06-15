Четыре калининградских предприятия подали в арбитраж иски к "Вестеру"

В июне в арбитражный суд Калининградской области обратились четыре предприятия с требованием взыскать деньги с ООО "Вестер". Информация размещена на сайте ведомства.

6 июня в арбитражный суд обратилась компания ООО "Магна". В гражданском иске к "Вестеру" заявлена сумма исковых требований — более 1,2 млн рублей. В этот же день поступили иски от ИП Вячеслав Никонов и ИП Анна Катеруша (34,7 и почти 226 тысяч соответственно).

13 июня в арбитраж обратились представители ООО "Пивоваренная компания ‟Балтика”". Сумма исковых требований составила более 1,1 млн рублей.