В Калининграде завершили капремонт крыши в доме довоенной постройки
Дом до ремонта
Фото: Facebook / Оксана Астахова
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В Калининграде на ул. Загородной, 5–13, сменили крышу в рамках региональной программы капитального ремонта. Об этом сообщается на сайте Фонда капремонта.
Старую прохудившуюся кровлю заменили на металлочерепицу.
"В доме довоенной постройки теперь не будет протечек, на которые мне жаловались жители на одном из личных приёмов", — отметила генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Оксана Астахова.
В текущем году в Калининградской области отремонтируют 600 многоквартирных домов, в которых проживает около 17 тысяч человек.
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