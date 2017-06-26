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В администрации Калининграда решили, какой участок земли выделить под "Дом Фрупполо"

09:24
  1093 0
Архив Клопс.Ru
В администрации Калининграда приняли предварительное решение, какой участок земли выделить под "Дом Фрупполо". Об этом сообщили представители благотворительного центра "Верю в чудо".

"Самая радостная новость — на прошлой неделе мы получили постановление главы Калининграда Ярошука Александра Георгиевича о предварительном согласовании земли, что дало возможность сделать большой шаг вперёд в предстоящей длительной работе по оформлению земельных отношений, которые включают в себя и постановку на кадастровый учёт, и проведение различных контрольных мероприятий на участке, и подготовку проектно-сметной документации, и много других, таких необходимых работ, приближающих реализацию строительства детского хосписа ‟Дом Фрупполо”", — говорится в сообщении.

В центре уточнили, что с конца прошлого года проект прошёл большой путь: выбрана проектная организация ООО "Нимб-Проект", которая бесплатно работает над разработкой и ведением всей проектной документации. Компания "АрхПроект" с ноября 2016 года по апрель 2017 года выполняла топографическую съёмку и исследование земли (на платной основе). Была получена схема расположения земельного участка.

Ранее сообщалось, что частный детский хоспис появится в районе ул. Новгородской в Калининграде. 17 февраля улица будущего хосписа получила название "Карамельная". 
 
Концептуальный проект дома можно посмотреть здесь. В хосписе больным детям будут оказывать медицинскую и психологическую помощь. Также предусмотрены меры поддержки для их родителей. Сейчас в Калининградской области, по данным организации, в паллиативной помощи нуждаются около одной тысячи детей.

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