В администрации Калининграда решили, какой участок земли выделить под "Дом Фрупполо"

В администрации Калининграда приняли предварительное решение, какой участок земли выделить под "Дом Фрупполо". Об этом сообщили представители благотворительного центра "Верю в чудо".



"Самая радостная новость — на прошлой неделе мы получили постановление главы Калининграда Ярошука Александра Георгиевича о предварительном согласовании земли, что дало возможность сделать большой шаг вперёд в предстоящей длительной работе по оформлению земельных отношений, которые включают в себя и постановку на кадастровый учёт, и проведение различных контрольных мероприятий на участке, и подготовку проектно-сметной документации, и много других, таких необходимых работ, приближающих реализацию строительства детского хосписа ‟Дом Фрупполо”", — говорится в сообщении.



В центре уточнили, что с конца прошлого года проект прошёл большой путь: выбрана проектная организация ООО "Нимб-Проект", которая бесплатно работает над разработкой и ведением всей проектной документации. Компания "АрхПроект" с ноября 2016 года по апрель 2017 года выполняла топографическую съёмку и исследование земли (на платной основе). Была получена схема расположения земельного участка.



Ранее сообщалось, что частный детский хоспис появится в районе ул. Новгородской в Калининграде. 17 февраля улица будущего хосписа получила название "Карамельная".