"Ну вот зачем тебе эти ласты": калининградцы скупают товары в закрывающихся супермаркетах "Вестер"

В четверг появилась информация, что в Калининградской области закрылись или находятся на стадии закрытия порядка 22 универсамов и супермаркетов "Вестер" и "Сосед". Горожане ринулись сметать прилавки. В стороне не остались и корреспонденты Клопс.Ru.

В "Вестере" на Интернациональной многолюдно. Народ хаотично передвигается между торговыми рядами. Грузная женщина всей силой наваливается на заполненную доверху тележку, чтобы сдвинуть её с места. "Сейчас это отвезём и опять подойдём", — обращается она к даме, которая уместила все свои покупки в один пакет.

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Часть полок уже опустела. В отключённых морозильных камерах аккуратно уложены коробки из-под телевизоров. Там, где когда-то, вероятно, лежали глазированные сырки, сейчас стоят ещё не раскупленные блендеры.

Взгляд падает на чугунный казан. Вспоминаю, что вчера увезла из "Гранда", который тоже распродаётся, два огромных пакета с едой, приправами, матрасами. В числе покупок оказались и совсем бесполезные вещи — два ситечка для заварки. Мысль о казане отпускает. Свято место пусто не бывает, поэтому к котелку подходит другая покупательница. Видит перечёркнутый ценник и снижение в два раза и решается на покупку.

Полки уже опустели

Кстати, матрасы, фены, напольные весы и надувные дельфины для плавания — самые популярные товары. На кассе их можно наблюдать чаще всего.

Продавцы в магазинах разговаривают с журналистами с опаской. Пытаясь увернуться от вопросов и скрыться в толпе сгребающих майки по акции покупателей. "Нам не разрешают. Ничего я не знаю. Могу только за наш магазин сказать. Кто-то уже работу нашёл, кто-то пока сидит", — обрывисто говорит сотрудница, меняя ценники.

В кулинарном отделе общаются чуть более охотно. Женщина признаётся, что через полгода уходит на пенсию, поэтому искать новое место работы не планирует. "В принципе, нам сообщили уже давно, просто сроки были расплывчатые. Было общее собрание, когда началась эта вся неразбериха, и нас предупредили. Дают зарплату, немного задерживают, потому что с областью идёт расчёт, но в целом всё нормально", — не отрываясь от перекладывания товара, говорит дама. В пресс-службе "Вестера" тоже хранят молчание: телефонные звонки и информационные запросы остаются без ответа.

Из 17 касс в магазине работают только три. Стоящие в очереди успевают ещё несколько раз вернуться в торговый зал и уложить в корзинку что-нибудь ещё. "Уже третий раз отхожу. Сейчас весь магазин скуплю", — говорит девушка и вновь удаляется. Возвращается она с фольгой в руках. У меня в корзинке — приправа для мяса и ещё несколько безделушек.

Обновлять ценники не успевают

Рассчитывают быстро, иногда процесс стопорится, если покупателя не устраивает ценник.

— Погодите, мне очень нужна эта сковорода. Как вы не можете её пробить?

— Вам надо поменять и принести со штрихкодом.

— Так она последняя.

— Я ничего не могу поделать.

— Я же помню, что она стоит 400 рублей, — сокрушается дама и удаляется вместе с кухонной утварью в поисках заветного штрихкода.

Из этого магазина я тоже ухожу с парой покупок. Параллельно телепортирую в редакцию стоимость топовых товаров. Работа парализована, идёт бурное обсуждение блендеров за 700 рублей.

В "Бомбе" гораздо больше пустых витрин, но в отличие от "Гранда" на Советском проспекте и "Вестера" на Интернациональной, здесь ещё можно найти консультантов в отделе с бытовой техникой. Фены, весы, упомянутые блендеры, миксеры лихо сметаются с полок. Кротко интересуюсь у продавца: "А если закроется "Вестер", товары останутся без гарантии?". Консультант сурово отрезает: "Почему без гарантии? Кто вам такую глупость сказал? Их будут ремонтировать на улице Судостроительной".

На многих ценниках, как и в других магазинах, уже неактуальные цифры. Люди толпятся у аппаратов, которые позволяют самостоятельно узнать стоимость. Женщина пытается "пробить" плавательную доску, позади неё канючит мальчик: "Ну купи". "Ну вот зачем тебе эти ласты. Не буду я их покупать", — отрубает мама.

На немногочисленных кассах сидят измученные кассиры. "Пашем целый день, без сил уже, народу очень много", — говорит одна из сотрудниц.

Барышня передо мной выгружает на ленту гору одежды. Из последнего супермаркета я победоносно выношу только одну шоколадку. Удержалась.