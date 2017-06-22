Калининградцы сообщают о массовом закрытии магазинов "Вестер" и "Сосед"

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«Банкротство компании "Вестер"»
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да какие там нафиг размышления?)))
предыстория давно уже была расписана. Истоки ведут к амбицозным планам Болычева идти в "большую" Россию. Далее то, что из этого вышло , когда грянул кризис 20018-2009. Потом последствия, потом кредиты, залоги и пр. Кому надо ссыль, кину.. Мистеру Болычеву нужно было бы просто быть немного скромнее. Закончил как Наполеон или Гитлер
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