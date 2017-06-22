Калининградцы сообщают о массовом закрытии магазинов "Вестер" и "Сосед"

В Калининградской области закрылись или находятся на стадии закрытия порядка 22 универсамов и супермаркетов "Вестер" и "Сосед". Об этом Клопс.Ru в четверг, 22 июня, сообщил источник в компании, близко знакомый с ситуацией.

По данным инсайдера, часть торговых площадей, где раньше располагались торговые точки, будут арендованы компанией SPAR или другими супермаркетами.

Как сообщают читатели Клопс.Ru, уже закрыты супермаркеты в Черняховске, Светлом, Правдинске, Балтийске, Советске и некоторых других городах области. В Калининграде пока не ясна судьба магазинов "Сити" на Московском проспекте, "Гранд" на Советском проспекте и "Сосед" на ул. Нарвской. Часть из этих супермаркетов закрыты, но не исключено, что в этих точках "Вестер" продолжит свою работу.

Клопс.Ru обратился за комментариями в пресс-службу "Вестера", однако там отказались оперативно рассказать о ситуации с закрытиями точек. В компании SPAR также отказались комментировать эту информацию.