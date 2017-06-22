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Калининградцы сообщают о массовом закрытии магазинов "Вестер" и "Сосед"

Автор: Ольга Запивалова
12:40
  17613 13
Виктор Буздин / Клопс.Ru
4 фото
В Калининградской области закрылись или находятся на стадии закрытия порядка 22 универсамов и супермаркетов "Вестер" и "Сосед". Об этом Клопс.Ru в четверг, 22 июня, сообщил источник в компании, близко знакомый с ситуацией.
 
По данным инсайдера, часть торговых площадей, где раньше располагались торговые точки, будут арендованы компанией SPAR или другими супермаркетами.
 
Как сообщают читатели Клопс.Ru, уже закрыты супермаркеты в Черняховске, Светлом, Правдинске, Балтийске, Советске и некоторых других городах области. В Калининграде пока не ясна судьба магазинов "Сити" на Московском проспекте, "Гранд" на  Советском проспекте и "Сосед" на ул. Нарвской. Часть из этих супермаркетов закрыты, но не исключено, что в этих точках "Вестер" продолжит свою работу.   
 
Клопс.Ru обратился за комментариями в пресс-службу "Вестера", однако там отказались оперативно рассказать о ситуации с закрытиями точек. В компании SPAR также отказались комментировать эту информацию.

20 июня в магазинах сети "Вестер" в Калининграде начались масштабные распродажи. Товары продавались со скидками до 45 процентов. В марте в Калининграде выставили на продажу торговый центр "Гранд". Ранее, в мае 2017 года, две калининградские компании обратились в арбитражный суд с иском о признании банкротом ООО "Вестер". Чуть позже приставы арестовали в магазинах "Вестер" более двух миллионов рублей и имущество.
 
 

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13 комментариев Правила комментирования

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Maxyc Webber
Maxyc Webber #
12:49
они ж уже несколько месяцев в стадии банкротства. в чем новость? )))
а по делу, жалко Вестер. Очень любил на озерной/горького около моста Свежие сосиски в тесте из слоеного теста. рип
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ment
ment #
15:32
на советском в гранде уже полтора года ничего нет. пустой магазин. каким образом они собрались из кризиза выходить ничего не продавая это для меня загадка. а раньше было очень много народу
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Алекс Фр.
Алекс Фр. #
12:58
Надо же как интересно... Сначала Виктория прибирает 7 Континент, следом банкротится Вестер....... Всё это наводит на размышления.
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ИмяФамилия
ИмяФамилия #
13:22
На какое ж, блэт??
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ivan75
ivan75 #
13:41

да какие там нафиг размышления?)))

предыстория давно уже была расписана. Истоки ведут к амбицозным планам Болычева идти в "большую" Россию. Далее то, что из этого вышло , когда грянул кризис 20018-2009. Потом последствия, потом  кредиты, залоги и пр. Кому надо ссыль, кину.. Мистеру Болычеву нужно было бы просто быть немного скромнее. Закончил как Наполеон или Гитлер
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ment
ment #
15:32
да украл он деньги да и все. включая кредиты
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Ефим
Ефим #
13:46
Дааа уж! Плохо. Людей жалко((
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*ПЕТРУЧЧО*ДАВЫДОВ
ДАВЫДОВ *ПЕТРУЧЧО* #
14:18
А у нас сегодня из 8 квартир в подьезде отключили от света 2 квартиры.,чем не показатель улучшения жизни населения. 
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Inssider
Inssider #
15:07
Бауцентр тоже, похоже, испытывает известные затруднения, раз закрывает магазины.
Оно понятно, россиянские "бизнесмены" - всего лишь коммерсанты и живут не за счет создания прибавочного продукта, на что заведомо не способны, а исключительно за счет контроля доли федеральных потоков от уже иссякающей природной ренты и выработаннных до основания сибирских месторождений.
И то ли еще будет. 
Самое неприятное начнется, когда массово посыпется банковская система, а это может произойти в любой момент!
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ment
ment #
15:33
бауцентр? не смеши. в бау народищу тьма. 
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Inssider
Inssider #
15:43
бауцентр? не смеши. в бау народищу тьма. 
Сбегай на Озерова, посмейся...
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Алекс Фр.
Алекс Фр. #
15:34
Что-ж, будем тогда экспроприировать экспроприированное.
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cajewa 1
cajewa 1 #
16:07
Так и что теперь будет с высвободившийся площадью?Спаров напихают-так там дорого все,самое дешевое пойло,что я в Польше за 30 руб.беру там 100 руб.стоит,и все в том духе.Континента не стала,вон говорят и Бауцентр сыпется,а это локомотивы местной экономики,если власть имущие со связями и деньгами закрывают бизнес,а что обычным  людям делать.Похоже что страна действительно в глубокой жо.
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