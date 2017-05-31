Приставы арестовали в магазинах "Вестер" более двух миллионов рублей

Сумма арестованных денег в пяти магазинах "Вестер", расположенных на территории города, достигла двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Калининградской области.
Указанные средства с ООО "Вестер" взыскивают в счёт долга к трём крупным компаниям. Общая сумма задолженности по сводному исполнительному производству превышает 30 миллионов рублей. Компания также должна ПАО "Сбербанк России" почти 357 миллионов рублей. В ФССП поступил исполнительный лист о наложении ареста на эту сумму.
Накануне судебные приставы вручили главе сети постановление о приостановлении расходных операций по денежным кассам. Теперь вся ежедневная выручка магазинов должна поступать на расчётный счёт отдела по особым исполнительным производствам либо сдаваться наличными судебному приставу-исполнителю по квитанционной книжке.
Неисполнение этого постановления влечёт ежедневный штраф на юридическое лицо от 30 до 100 тысяч рублей. Судебные приставы предупредили должностных лиц об уголовной ответственности в случае злостного невыполнения судебных решений — ст. 315 УК РФ ("Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта").
Во вторник, 30 мая, судебные приставы одновременно выехали в пять крупных калининградских магазинов
"Вестер" для ареста имущества и денег по исполнительным производствам. С начала месяца несколько компаний обратились в Арбитражный суд
с иском о признании банкротом своего должника — торговой компании "Вестер".
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