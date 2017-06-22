Правительство: тюленей, тела которых нашли на калининградском побережье, убили литовские рыбаки

К смерти троих тюленей, тела которых обнаружили на побережье в Зеленоградске и Пионерском, причастны литовские рыбаки. Такое предположение озвучил врио вице-премьер Александр Шендерюк-Жидков в четверг, 22 июня, после совещания, посвящённого спасению морских животных от уничтожения.



"Обнаруженные тела тюленей имеют признаки насильственной смерти, поэтому это результат деятельности человека. В Калининграде мы прибрежным рыболовством в тех районах не занимаемся. Соответственно, скорее всего, речь идёт о наших литовских коллегах, у которых рыболовство распространено в районе Куршской косы", — заявил Шендерюк-Жидков.



По словам чиновника, в рамках профилактических мер подобных ситуаций будет повышено внимание всех служб (включая пограничников и агентства по рыболовству) к происходящему.



Шендерюк-Жидков заверил, что тела погибших животных сначала будут изучены ветеринарами, а потом их утилизируют. Уже разработан порядок, каким образом муниципальные власти, ветеринарная служба региона и специалисты Росприроднадзора будут действовать в случае возникновения подобных ситуаций.



"Это не только проблема нашей части Куршской косы. За апрель — май литовские службы обнаружили уже 26 тел тюленей. Литовцы часто политизируют этот вопрос. Повторюсь, что это не может быть вызвано действиями российских предпринимателей, но мы бы хотели, чтобы таких ситуаций в наших прибрежных водах не происходило", — заключил Шендерюк-Жидков.



Во время совещания было озвучено предположение, что погибших тюленей могло быть и намного больше, просто волнами на берег выбрасывает далеко не все тела животных.