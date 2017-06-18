На двух пляжах в Калининградской области отдыхающие обнаружили мёртвых тюленей (фото)

В субботу, 17 июня, в Калининградской области отдыхающие обнаружили на пляжах в Зеленоградске и в Пионерском мёртвых тюленей. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.

В Зеленоградске один тюлень лежит в конце пляжа, недалеко от платной парковки и кладбища, сообщили свидетели. Второго выбросило на берег чуть позже, он находится примерно в 700 метрах от смотровой зелёной вышки.

"Судя по количеству мух, один тюлень лежит давно, начал разлагаться. Трудно сказать, сам он умер или нет. Второго вчера выбросило буквально в течение получаса, пока мы с собаками прогуливались. У него кровь видна возле носа. Вряд ли его убили, скорее всего, умер сам. Но не похоже, что на берегу", — сообщила очевидица.

Ещё одно тело мёртвого животного заметили в Пионерском. Сколько именно он находился на берегу, неизвестно.

В единой диспетчерской службе Пионерского Клопс.Ru сообщили, что вчера им поступил сигнал от посетителей пляжа. Диспетчер отметил, что примерно после полудня тело тюленя уже было вывезено. В ЕДДС Зеленоградска звонков от отдыхающих пока не поступало.