На двух пляжах в Калининградской области отдыхающие обнаружили мёртвых тюленей (фото)

В субботу, 17 июня, в Калининградской области отдыхающие обнаружили на пляжах в Зеленоградске и в Пионерском мёртвых тюленей. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.
В Зеленоградске один тюлень лежит в конце пляжа, недалеко от платной парковки и кладбища, сообщили свидетели. Второго выбросило на берег чуть позже, он находится примерно в 700 метрах от смотровой зелёной вышки.
"Судя по количеству мух, один тюлень лежит давно, начал разлагаться. Трудно сказать, сам он умер или нет. Второго вчера выбросило буквально в течение получаса, пока мы с собаками прогуливались. У него кровь видна возле носа. Вряд ли его убили, скорее всего, умер сам. Но не похоже, что на берегу", — сообщила очевидица.
Ещё одно тело мёртвого животного заметили в Пионерском. Сколько именно он находился на берегу, неизвестно.
В единой диспетчерской службе Пионерского Клопс.Ru сообщили, что вчера им поступил сигнал от посетителей пляжа. Диспетчер отметил, что примерно после полудня тело тюленя уже было вывезено. В ЕДДС Зеленоградска звонков от отдыхающих пока не поступало.
Ранее сообщалось, что на пляже Куршской косы целый день пролежал мёртвый белёк
. Очевидцы сообщили, что тюлень был освежёван. В пресс-службе нацпарка пояснили, что информация действительно поступала, однако из-за того, что день был воскресный, у сотрудников косы было много работы, и они не успели убрать тело животного.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.