В нацпарке "Куршская коса" прокомментировали гибель тюленей на побережье Балтики

В национальном парке "Куршская коса" прокомментировали появление мёртвых тюленей на побережье. Как сообщила пресс-секретарь заповедника Ольга Большакова, причины гибели животных выясняют специальные службы.

"Задача работников национального парка при обнаружении тела незамедлительно сообщить об этом факте в Управление Росприроднадзора и УФСБ по Калининградской области. После этого у павшего животного должны быть взяты пробы на наличие опасных вирусов", – говорится в сообщении.

Большакова отметила, что с момента обнаружения тюленя до его утилизации может пройти несколько дней. За это время составляют акт, берут анализы проб и проверяют наличие признаков насильственной смерти. В этот период посетителей парка просят не приближаться к погибшим животным, так как это может быть опасно для здоровья. Управление Росприроднадзора намерено провести совещание по фактам гибели ластоногих на побережье Балтики.