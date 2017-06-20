В нацпарке "Куршская коса" прокомментировали гибель тюленей на побережье Балтики

В национальном парке "Куршская коса" прокомментировали появление мёртвых тюленей на побережье. Как сообщила пресс-секретарь заповедника Ольга Большакова, причины гибели животных выясняют специальные службы.
"Задача работников национального парка при обнаружении тела незамедлительно сообщить об этом факте в Управление Росприроднадзора и УФСБ по Калининградской области. После этого у павшего животного должны быть взяты пробы на наличие опасных вирусов", – говорится в сообщении.
Большакова отметила, что с момента обнаружения тюленя до его утилизации может пройти несколько дней. За это время составляют акт, берут анализы проб и проверяют наличие признаков насильственной смерти. В этот период посетителей парка просят не приближаться к погибшим животным, так как это может быть опасно для здоровья. Управление Росприроднадзора намерено провести совещание по фактам гибели ластоногих на побережье Балтики.
В субботу, 17 июня, отдыхающие обнаружили
мёртвых тюленей в Зеленоградске и в Пионерском. Ранее сообщалось
, что на пляже Куршской косы целый день пролежал мёртвый белёк. Очевидцы сообщили, что тюлень был освежёван.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.