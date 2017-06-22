В нацпарке "Куршская коса" рассказали, когда появятся первые километры природной велодорожки
На территории национального парка "Куршская коса" к октябрю 2017 года планируют сделать первые три километра природной велодорожки. Об этом заявил в эфире программы "Авторитет с Еленой Воловой"
на радио "Комсомольская правда – Калининград" генеральный директор нацпарка Анатолий Калина.
"Маршрут стартует от Зеленоградска до КПП. В Германии такие велодорожки сделаны в полуприродном стиле. Хорошее покрытие из утрамбованной песчано-гравийной смеси, не надо прокладывать плитку. Дорожка идеальная, на велосипеде кататься удобно", — сказал он.
Ранее сообщалось, что на территории национального парка "Куршская коса" определили участок
, по которому будет проходить велодорожка. Работу планируется начать после того, как "Янтарьэнерго" проложит кабель.
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