В нацпарке "Куршская коса" рассказали, когда появятся первые километры природной велодорожки

На территории национального парка "Куршская коса" к октябрю 2017 года планируют сделать первые три километра природной велодорожки. Об этом заявил в эфире программы "Авторитет с Еленой Воловой" на радио "Комсомольская правда – Калининград" генеральный директор нацпарка Анатолий Калина.

"Маршрут стартует от Зеленоградска до КПП. В Германии такие велодорожки сделаны в полуприродном стиле. Хорошее покрытие из утрамбованной песчано-гравийной смеси, не надо прокладывать плитку. Дорожка идеальная, на велосипеде кататься удобно", — сказал он.