На Куршской косе выбрали участок для велодорожки
На территории национального парка "Куршская коса" определён участок, по которому будет проходить велодорожка. Об этом директор парка Анатолий Калина рассказал в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград"
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По его словам, работа над проектом продолжается. "Там сейчас убрали деревья", — пояснил директор. На выбранном участке "Янтарьэнерго" проложит кабель, благоустроят территорию. Правда, асфальтированная дорога появится там не раньше 2020 года, отметил Калина, хотя работы начнутся уже в этом году. Поначалу это будет просто природная дорожка.
"Покрытием будет земля, песок. Я думаю, там будет утрамбовка", — пояснил директор нацпарка. Он добавил, что будет первым велосипедистом, который опробует новую дорожку.
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