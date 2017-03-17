На Куршской косе выбрали участок для велодорожки

На территории национального парка "Куршская коса" определён участок, по которому будет проходить велодорожка. Об этом директор парка Анатолий Калина рассказал в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград"



По его словам, работа над проектом продолжается. "Там сейчас убрали деревья", — пояснил директор. На выбранном участке "Янтарьэнерго" проложит кабель, благоустроят территорию. Правда, асфальтированная дорога появится там не раньше 2020 года, отметил Калина, хотя работы начнутся уже в этом году. Поначалу это будет просто природная дорожка.



"Покрытием будет земля, песок. Я думаю, там будет утрамбовка", — пояснил директор нацпарка. Он добавил, что будет первым велосипедистом, который опробует новую дорожку.