В трёх посёлках под Правдинском начался капремонт домов

В трёх посёлках Правдинского городского округа ремонтные бригады приступили к работе по капитальному ремонту домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



В пос. Железнодорожном отремонтируют кровлю на Свободной, 1. Крыши сделают также в посёлке Мозырь, в домах №8 и 9 на улице Октябрьской. Ещё одну кровлю починят в посёлке Новобобруйске на улице Фрунзенской, 28. Подрядчик на этих объектах — компания "Инвекс" — опредёлен по результатам проведённого аукциона.



"К нашим сотрудникам и представителям подрядчика подходили жильцы, которые задавали интересующие вопросы и высказали свои пожелания. Конечно, мы прислушаемся к мнению людей и пожелаем нам всем добротного и качественного ремонта, проведённого в установленные сроки — до 19 августа текущего года", — сообщила генеральный директор областного Фонда капитального ремонта Оксана Астахова.



На днях представители Фонда капремонта осмотрели отремонтированные крыш в Балтийске. Инженеры фонда совместно с представителями стройконтроля провели комиссионный осмотр дома №18 на улице Ленина и Морской набережной, 15. По результатам проверки выявлено, что качество кровли соответствует нормативному.



Всего в этом году в Калининградской области капремонты пройдут на 600 многоквартирных домах. Сейчас работы ведутся на 371 объекте, 88 домов уже отремонтированы.