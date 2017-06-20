В Виштынецком парке прекратят хозяйственную вырубку леса

В Виштынецком парке больше не будет проводиться рубка леса в целях заготовки древесины. Как передаёт пресс-служба правительства Калининградской области, об этом в понедельник, 19 июня, сообщил врио зампреда правительства Александр Шендерюк-Жидков.
"В результате ряда проверок были выявлены нарушения по проведению и назначению рубок лесных насаждений, а также несоответствие ведения деятельности ООО "Тимберсервис" №33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", – говорится в сообщении.
Как установили в ходе проверок, ООО "Тимберсервис" назначало санитарные рубки ради коммерческой выгоды. Эта компания является арендатором участка Нестеровского лесничества, где расположен Виштынецкий парк.
"С компанией "Тимберсервис" было заключено мировое соглашение об отказе арендовать в целях заготовки леса "Природный парк "Виштынецкий" и участок земли в Славском районе, который также входит в состав парка. Теперь вся деятельность по охране, защите и воспроизводству лесов на данной территории будет вестись сотрудниками парка и Нестеровским лесничеством", – отметил Шендерюк-Жидков.
Летом 2015 года экологи и жители области обеспокоились
сплошной вырубкой деревьев в Виштынецком парке. Как сообщала пресс-служба регионального лесного агентства, работы проводились из-за вредителей и болезни леса. В январе 2017 года региональное Минприроды начало проверку
законности вырубки леса. В том же месяце в министерстве сообщили о планах запретить
заготовку древесины в Виштынецком и Громовском парках.
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