В природных парках "Виштынецкий" и "Громовский" запретят хозяйственную вырубку деревьев

В особо охраняемых природных зонах области, таких как природные парки "Виштынецкий" и "Громовский", запретят хозяйственную вырубку деревьев. Об этом в субботу, 28 января журналистам рассказал руководитель министерства природных ресурсов и экологии Юрий Шитиков.

По словам Шитикова, власти региона планируют реформировать работу по использованию и воспроизводству лесов.

"На указанных категориях земель планируется максимально ограничить или полностью исключить использование лесов. На этот год мы не продлили арендаторам разрешения по любым видам рубок. Единственное, что готово разрешить министерство, это вырубку ветровальных, сухостойных и буреломных деревьев. Но и в этих случаях по каждой рубке будет приниматься отдельное, согласованное с общественностью решение. Если раньше определялись объемы, и затем работники лесохотуправлений на месте под эти объемы предоставляли право рубки, то с этого года подобные рубки носят исключительный характер", – сообщил Юрий Шитиков.

По его словам, нововведения в лесной политике региона, возможно, потребуют дополнительного бюджетного финансирования. В частности, на работу по воспроизводству лесов и уходу за ними. Ранее эту функцию выполняли арендаторы.