На пляже в Янтарном поймали мужчину, ехавшего на квадроцикле по настилу для инвалидов (фото)

В субботу, 17 июня, на пляже в Янтарном был замечен водитель, ехавший на квадроцикле по настилу для инвалидов. Об этом сообщил у себя на странице в Facebook
глава Янтарного городского округа Алексей Заливатский.
Инцидент произошёл утром, около 8:30. Мужчина катался с ребёнком. Он проехал по песку, и направился дальше по настилу для инвалидов, который местные власти построили в рамках благоустройства пляжной зоны и обустройства доступной среды.
"Если б не было ребёнка разговор и действия были бы другие. Номеров нет, мозгов, наверное, тоже. Ребята, ещё раз: так нельзя! В понедельник передам видео и фотоматериалы в полицию и в комиссию по делам несовершеннолетних", — написал Заливатский.
Фото: Facebook / Алексей Заливатский
Фото: Facebook / Алексей Заливатский
На прошлых выходных, 11 июня, в Янтарном полицейские провели рейд и выявили троих водителей
, которые припарковались на пляже. На отдыхающих составлено три материала за выезд в водоохранную зону. За организацию турстоянки в неположенном месте им грозит штраф.
Накануне в облдуме обсуждали, как найти управу на любителей погонять по берегу. Чиновники предложили калининградцам
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