В Янтарном поймали трёх водителей, парковавшихся на пляже (фото, видео)

В воскресенье, 11 июня, в Янтарном полицейские провели рейд и выявили троих водителей, которые припарковались на пляже. Об этом сообщил у себя на странице в Facebook мэр Янтарного городского округа Алексей Заливатский.

"Я ж предупреждал... Вроде бы доходчиво всё написал и прозрачно всем нарушителям намекнул. Шутки кончились. Не дошло", – написал он.

На отдыхающих составлено три материала за выезд в водоохранную зону. За организацию турстоянки в неположенном месте им грозит штраф.