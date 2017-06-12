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Главная Новости Общество

В Янтарном поймали трёх водителей, парковавшихся на пляже (фото, видео)

11:11
  4194 7
Фото: Facebook / Алексей Заливатский
В воскресенье, 11 июня, в Янтарном полицейские провели рейд и выявили троих водителей, которые припарковались на пляже. Об этом сообщил у себя на странице в Facebook мэр Янтарного городского округа Алексей Заливатский.
 
"Я ж предупреждал... Вроде бы доходчиво всё написал и прозрачно всем нарушителям намекнул. Шутки кончились. Не дошло", – написал он.
 
На отдыхающих составлено три материала за выезд в водоохранную зону. За организацию турстоянки в неположенном месте им грозит штраф.
 
 
Ранее на Куршской косе представители государственной инспекции в области охраны окружающей среды выявили 11 нарушителей. Посетителей оштрафовали за костры, прогулки по заповедным белым дюнам и неправильную парковку.
 

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7 комментариев Правила комментирования

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шиша...
... шиша #
11:43
А может лучше стоит задуматься об опганизации мест для спуска лодок нескольким сотням любителей морской рыбалки,таких мест нет вааще...Это только такие как Заливатский могут себе позволить яхтклубы по 10т.р.за место.
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Neotorg-line.ru
Neotorg-line.ru #
11:53
Не прошло и 25 лет!
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Житель%города
Житель%города #
11:54
Лодки это одно, на это можно и глаза закрыть, приехал выгрузил/загрузил и уехал, Речь идет о тех кто на пляж выкатывается дабы от машины вещи не тащить и просто попонтоваться.
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Кёнигсград
Кёнигсград #
12:41
Согласен.Для этого нужно предусмотреть специальные оборудованные места и когда всё будет организованно,а штрафы будут по 25000 рублей,то дичь закончится,эдак лет через 5.За курение на пляже тоже предусмотреть штрафы,поставить туалеты платные,организовать парковки,тоже платные.Вроде бы за всё платишь и в день отдыха набегает на круг до 500 рублей,но зато чувствуешь себя нормальным человеком,но на самом деле никому это не нужно,власть имеет свой другой интерес,а люди не хотят платить,они привыкли к дичи и гадить по кустам.
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шиша...
... шиша #
12:13
Штрафуют без разбора...
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Патолог
Патолог #
12:16
Заливатского в Губернаторы КО!
Реальный и грамотный политик, отвечающий за слова и заботящийся о людях.
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АльбертЭйнштейн
Эйнштейн Альберт #
15:29
смешно
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