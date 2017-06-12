В Янтарном поймали трёх водителей, парковавшихся на пляже (фото, видео)
Фото: Facebook / Алексей Заливатский
В воскресенье, 11 июня, в Янтарном полицейские провели рейд и выявили троих водителей, которые припарковались на пляже. Об этом сообщил у себя на странице в Facebook мэр Янтарного городского округа Алексей Заливатский.
"Я ж предупреждал... Вроде бы доходчиво всё написал и прозрачно всем нарушителям намекнул. Шутки кончились. Не дошло", – написал он.
На отдыхающих составлено три материала за выезд в водоохранную зону. За организацию турстоянки в неположенном месте им грозит штраф.
Ранее на Куршской косе представители государственной инспекции в области охраны окружающей среды выявили 11 нарушителей. Посетителей оштрафовали за костры
, прогулки по заповедным белым дюнам и неправильную парковку.
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