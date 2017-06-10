Калининградские чиновники определились, как найти управу на любителей езды по пляжам (инструкция)

В калининградской областной думе обсудили наказания для нарушителей, выезжающих на пляжи на машинах. Об этом Клопс.Ru рассказал участвовавший в совещании глава Янтарного Алексей Заливатский.

В заседании приняли участие представители муниципалитетов, МВД, ГИБДД и Западно-Балтийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Именно последнее ведомство имеет полномочия на составление протоколов и привлечение к ответственности любителей езды по пляжам. Однако, по словам Заливатского, у агентства нет ресурсов на то, чтобы этим заниматься – его сотрудники работают на внутренних водоёмах области. Тем не менее, он рассказал, что с начала сезона задокументировали уже шесть случаев выезда автомобилей на пляж.

Чиновники решили начать сбор сообщений о нарушениях. На своей странице в Facebook Заливатский разместил памятку для граждан, заметивших припаркованный либо движущийся автомобиль в пляжной зоне моря (не менее 500 метров от уреза воды). Машину нужно сфотографировать или записать на видео, при этом на фото должен быть зафиксирован регистрационный знак транспортного средства и время и дата правонарушения. Материалы чиновник принимает в сообщениях и комментариях с указанием места правонарушения.

Собранные материалы будут переданы в Западно-Балтийское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству для составления административных протоколов. Через две недели заседание планируют повторить, чтобы обсудить промежуточные итоги эксперимента.

Помимо этих мер, на пляже Янтарного установят камеру видеонаблюдения, которая будет фиксировать нарушения. На заседании также обсудили возможность создания дополнительных парковочных мест около пляжных зон.