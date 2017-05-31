На Куршской косе оштрафовали 11 посетителей за костры и неправильную парковку

За минувшую неделю на Куршской косе представители государственной инспекции в области охраны окружающей среды выявили 11 нарушителей. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе национального парка.
Нарушителей привлекли за прогулки по заповедным белым дюнам, и разведение костра, и организация турстоянки в неположенном месте. Всего инспекторы возбудили 11 административных дел.
"На основании протоколов им будут выписаны штрафы от трёх до четырёх тысяч рублей. Деньги пойдут в Росприроднадзор. Если нарушители не оплатят штраф в указанное в письме время, то сумма увеличится вдвое", – сообщила пресс-секретарь нацпарка Ольга Большакова.
Она также отметила, что сейчас участились случаи парковки автомобилей на противопожарных просеках. А так как в регионе установилась сухая солнечная погода, в сосновых лесах высока вероятность лесного пожара.
"Администрация национального парка "Куршская коса" просит своих гостей не брать на себя ответственность за страшные последствия стихийного бедствия – не препятствовать проезду спецтехники, не оставлять свой автомобиль перед красным шлагбаумом", – говорится в сообщении.
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