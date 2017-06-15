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Калининградцы спросили Путина про стадион к ЧМ-2018 и футбол

14:37
  4255 3
Кадр "Прямой линии" с Владимиром Путиным
Представители Калининградской области задали президенту вопрос со строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона. С жителем города и рабочими общался журналист, директор ГТРК "Калининград" Николай Долгачев.

Вопрос задал волонтёр, тренер детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-сирот Андрей Воронин. Он спросил, будет ли у ребят возможность после ЧМ-2018 тренироваться на построенном объекте и смогут ли дети посетить матчи.
Я уверен, что объект будет построен в срок. Надеюсь, что мы уже никогда не допустим превращения стадионов в вещевые рынки. Стадионы должны и могут использоваться только как спортивные объекты. Уверен, что дети будут там заниматься, — подчеркнул президент.
 
Андрей Воронин обратился к главе государства с просьбой повлиять на качество игры российской сборной по футболу. На это Путин ответил: "Не хочется метать громы и молнии, заниматься критиканством. Болельщики ждут лучших результатов от национальной сборной. Специалисты говорят, что наши спортсмены не будут играть потому, что слишком много легионеров и мало внимания уделяется развитию детского и юношеского футбола".
 
Российский лидер подчеркнул необходимость развивать систему подготовки молодых спортсменов. "Если это будет продолжаться, то точно появится эффективная и радующая болельщиков национальная сборная", — заключил Путин.

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3 комментария Правила комментирования

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Дорогу молодым!
Дорогу молодым! #
16:52
Ну да! Больше же нечего было спросить! Просто решили светануться стадионом, типа не так все плохо, а по сути вышло, что другим сейчас проблемы решать будут, а наши горожане так же живущие в подобных бараках, какие показывали сюжетом ранее, так там и остануться. Я тоже за то, чтобы на этом стадионе играли потом наши дети и дети инвалиды и сироты, да все кому это нужно  но не к презеденту с этим вопросом согласитесь. 
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ostrov
ostrov #
16:55
вот да клоунада))) долгачёв, пять баллов)))
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Inssider
Inssider #
17:22
Ради детей, для которых нужна только элементарно обустроенная спортивная площадка, держать в рабочем состоянии такую махину... 
Город просто обанкротится, а каждая тренировка детей станет золотой!
Судьба таких стадионов общеизвестна - легче забросить, чем содержать!
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