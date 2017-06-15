Калининградцы спросили Путина про стадион к ЧМ-2018 и футбол
Кадр "Прямой линии" с Владимиром Путиным
Представители Калининградской области задали президенту вопрос со строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона. С жителем города и рабочими общался журналист, директор ГТРК "Калининград" Николай Долгачев.
Вопрос задал волонтёр, тренер детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-сирот Андрей Воронин. Он спросил, будет ли у ребят возможность после ЧМ-2018 тренироваться на построенном объекте и смогут ли дети посетить матчи.
Я уверен, что объект будет построен в срок. Надеюсь, что мы уже никогда не допустим превращения стадионов в вещевые рынки. Стадионы должны и могут использоваться только как спортивные объекты. Уверен, что дети будут там заниматься, — подчеркнул президент.
Андрей Воронин обратился к главе государства с просьбой повлиять на качество игры российской сборной по футболу. На это Путин ответил: "Не хочется метать громы и молнии, заниматься критиканством. Болельщики ждут лучших результатов от национальной сборной. Специалисты говорят, что наши спортсмены не будут играть потому, что слишком много легионеров и мало внимания уделяется развитию детского и юношеского футбола".
Российский лидер подчеркнул необходимость развивать систему подготовки молодых спортсменов. "Если это будет продолжаться, то точно появится эффективная и радующая болельщиков национальная сборная", — заключил Путин.
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t1072
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.