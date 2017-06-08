Владельца стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде освободили от налога на имущество до 2019 года

Застройщика стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде компанию "Спорт-Инжиниринг" освободили от налога на имущество. Об этом стало известно во время заседания облдумы в четверг, 8 июня.



Председатель постоянного комитета парламента по бюджету, налогам и финансам Валерий Фролов рассказал, что сэкономленные деньги пойдут на расходы по организации строительных работ.



Врио министра финансов Калининградской области Виктор Порембский отметил, что подобные решения будут принимать и в отношении других арен, возводимых в России к чемпионату мира по футболу.