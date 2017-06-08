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Владельца стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде освободили от налога на имущество до 2019 года

12:05
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Архив Клопс.Ru
Застройщика стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде компанию "Спорт-Инжиниринг" освободили от налога на имущество. Об этом стало известно во время заседания облдумы в четверг, 8 июня.

Председатель постоянного комитета парламента по бюджету, налогам и финансам Валерий Фролов рассказал, что сэкономленные деньги пойдут на расходы по организации строительных работ.

Врио министра финансов Калининградской области Виктор Порембский отметил, что подобные решения будут принимать и в отношении других арен, возводимых в России к чемпионату мира по футболу.

Ранее о планах по освобождению "Спорт-Инжиниринга" от налога на имущество говорил врио губернатора Антон Алиханов. Построенные к ЧМ-2018 в России стадионы останутся в федеральной собственности до конца 2018 года. "Спорт-Инжиниринг" будет эксплуатировать стадионы в течение всего 2018 года. После ЧМ-2018 в помещениях арены откроются рестораны и спортивные секции.

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1 комментарий Правила комментирования

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Anatoliy777
Anatoliy777 #
13:02
И так воруют в три кармана,  так еще и от налогов освободили.  Пиз**ц,  только в нашем воровском гос-ве такое возможно
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