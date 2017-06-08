Владельца стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде освободили от налога на имущество до 2019 года
Застройщика стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде компанию "Спорт-Инжиниринг" освободили от налога на имущество. Об этом стало известно во время заседания облдумы в четверг, 8 июня.
Председатель постоянного комитета парламента по бюджету, налогам и финансам Валерий Фролов рассказал, что сэкономленные деньги пойдут на расходы по организации строительных работ.
Врио министра финансов Калининградской области Виктор Порембский отметил, что подобные решения будут принимать и в отношении других арен, возводимых в России к чемпионату мира по футболу.
Ранее о планах по освобождению "Спорт-Инжиниринга" от налога на имущество говорил врио губернатора
Антон Алиханов. Построенные к ЧМ-2018 в России стадионы останутся в федеральной собственности до конца 2018 года. "Спорт-Инжиниринг" будет эксплуатировать стадионы в течение всего 2018 года. После ЧМ-2018 в помещениях арены откроются рестораны и спортивные секции.
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