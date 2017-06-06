Правительство: 17 тысяч жителей Калининградской области в этом году улучшат условия проживания

В 2017 году 17 тысячам жителей Калининградской области удастся улучшить условия проживания. Об этом в понедельник, 5 июня, заявил врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области Максим Федосеев в докладе Антону Алиханову.



Глава региона попросил уделить особое внимание качеству.



"Прошу тщательно и скрупулёзно подходить к оценке качества. В этом году будет вложено порядка 1,5 млрд рублей в капитальный ремонт многоквартирных домов. Нельзя допустить, чтобы деньги были потрачены, но работы проведены спустя рукава, а уж тем более плохо. Ведь вопросы жилья являются для нас самыми важными. Собственник и заказчик вместе должны оценивать качество выполненных работ, ведь никто лучше собственника не знает "болевые точки" и узкие места своего дома и двора", — попросил Алиханов.



По данным пресс-службы регионального правительства, в этом году работы по капремонту запланированы в 601 многоквартирном доме. Так, улучшить условия проживания смогут более 17 тысяч человек. Сегодня конкурсы по отбору подрядных организаций объявлены по 598 домам. Из них работы ведутся в 380 объектах, а в 79 — полностью завершены. Также дан старт работам по капремонту фасадов в домах по Ленинскому проспекту в Калининграде. Внешний вид объектов будет стилизован под историческую застройку.



В этом году в Калининграде, Гвардейске, Светлом и Советске приведут в порядок 45 дворов и пять общественных территорий. На эти цели направят 289,3 млн рублей. Благоустроят часть парка в Багратионовске, где построят летний театр. На данные цели выделят 8,1 млн рублей.



Также до 1 сентября этого года будет разработана государственная программа Калининградской области формирования комфортной городской среды на 2018–2022 годы, где будет предусмотрено благоустройство дворовых территорий уже по всему региону.