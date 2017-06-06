+20 °C
днем
+7 °C
ночью
06 июня 2017 г. 12:38
68 544 пользователей
за 24 часа на сайте
56.72 +0.12
Курс ММВБ на 06 июня 2017, 12:00
63.81 +0.11
Курс ММВБ на 06 июня 2017, 12:00
15.27 -0.08
Курс ЦБ на 06 июня 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Правительство: 17 тысяч жителей Калининградской области в этом году улучшат условия проживания

11:16
  466 0
Виктор Буздин / Клопс.Ru
В 2017 году 17 тысячам жителей Калининградской области удастся улучшить условия проживания. Об этом в понедельник, 5 июня, заявил врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области Максим Федосеев в докладе Антону Алиханову.

Глава региона попросил уделить особое внимание качеству.

"Прошу тщательно и скрупулёзно подходить к оценке качества. В этом году будет вложено порядка 1,5 млрд рублей в капитальный ремонт многоквартирных домов. Нельзя допустить, чтобы деньги были потрачены, но работы проведены спустя рукава, а уж тем более плохо. Ведь вопросы жилья являются для нас самыми важными. Собственник и заказчик вместе должны оценивать качество выполненных работ, ведь никто лучше собственника не знает "болевые точки" и узкие места своего дома и двора", — попросил Алиханов.

По данным пресс-службы регионального правительства, в этом году работы по капремонту запланированы в 601 многоквартирном доме. Так, улучшить условия проживания смогут более 17 тысяч человек. Сегодня конкурсы по отбору подрядных организаций объявлены по 598 домам. Из них работы ведутся в 380 объектах, а в 79 — полностью завершены. Также дан старт работам по капремонту фасадов в домах по Ленинскому проспекту в Калининграде. Внешний вид объектов будет стилизован под историческую застройку.

В этом году в Калининграде, Гвардейске, Светлом и Советске приведут в порядок 45 дворов и пять общественных территорий. На эти цели направят 289,3 млн рублей. Благоустроят часть парка в Багратионовске, где построят летний театр. На данные цели выделят 8,1 млн рублей.

Также до 1 сентября этого года будет разработана государственная программа Калининградской области формирования комфортной городской среды на 2018–2022 годы, где будет предусмотрено благоустройство дворовых территорий уже по всему региону.

О том, как согласовывают облик магазинов в домах на Ленинском проспекте, читайте в статье Клопс.Ru.

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Капремонт домов»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t551

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Новости по теме Капремонт домов

Фото новости
"Заставить нереально!": как согласовывают облик магазинов в домах на Ленинском проспекте
05.06.1718:01
  3100 0
Фото новости
Ангелы и львы: как в Калининграде ремонтируют исторические здания (фото)
02.06.1713:24
  3038 0
Фото новости
"Он сложится в три секунды": почему жители пятиэтажки на Ленпроспекте против капремонта
01.06.1718:49
  10716 6

Главные темы дня

Палки в колёса: что думают калининградцы о предложении запретить мотоциклы на центральных улицах города
05 июня 201718:07
  7338 22
Палки в колёса: что думают калининградцы о предложении запретить мотоциклы на центральных улицах города
В День города рестораны вдоль пешеходной зоны предложат "завтрак по-калининградски"
Фото горячей новости
10:04
  2475 0
В Калининграде ожидается +26 и гроза
Фото горячей новости
09:36
  5098 0
Скооперировались для совместного решения проблем: Форум кредитных союзов привлёк специалистов со всей России и из-за рубежа
Фото горячей новости
08:30
  749
В Калининграде объявлен сбор добровольцев для поисков 35-летнего мужчины, пропавшего 29 мая
Фото горячей новости
08:16
  2799 0

Лента новостей

Картинка
28-летний мужчина, убивший приятеля на балтийской даче, спрятался от полиции в лесу (фото)
12:37
  3 0
Картинка
"Балтика" пытается заполучить самого забивного форварда ФНЛ последних двух лет
12:31
  61 0
Картинка
Ярошук: Последний раз празднуем День города у Дома Советов
12:28
  191 0
Картинка
Андрей Колесник: Борьба с терроризмом касается каждого
12:21
  108 1

Авторские колонки

Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Лёгкие деньги закончились: как выжить бизнесу
  4261 0
Фото автора
Дмитрий Ращинский
обыватель
Нефутбольная страна, нефутбольный город
  5924 3
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo