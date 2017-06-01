Потоп и пробки: транспортный коллапс в Калининграде глазами фотокорреспондента Клопс.Ru
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
Вечером в среду, 31 мая, в Калининграде произошёл транспортный коллапс: в городе образовались многокилометровые пробки, а часть ул. Ялтинской затопило. За происходившим наблюдал фотокорреспондент Клопс.Ru.
Сильнее всего проблемы с движением транспорта затронули
Московский проспект и район ул. Фрунзе. Автомобилисты сообщали, что часами стоят в пробках. На отдельных участках магистралей транспорт двигался со скоростью 3-5 км/ч.
Ул. Ялтинская оказалась затоплена
. Автомобилисты писали, что вода фонтаном бьет из земли, и предостерегали об опасности гидроудара. В пресс-службе "Водоканала" сообщили,
что потоп мог быть вызван неполадками в ливневой канализации, и на устранение может уйти день.
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