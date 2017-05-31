Ул. Ялтинскую залило водой из-за прорыва трубы (фото)

В среду, 31 мая, на ул. Ялтинской из-за прорыва трубы произошла утечка воды.. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.

"Вся улица в воде, и вода всё прибывает. Не пройти", – рассказала жительница города. "Из земли бьёт ключ. Можно поймать гидроудар", – предупреждают оказавшиеся неподалёку автомобилисты.

В пресс-службе Водоканала подтвердили поступление информации об аварии на ул. Ялтинской. На место направилась бригада для устранения последствий прорыва.