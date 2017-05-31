"Водоканал": ул. Ялтинскую затопило из-за проблем с ливневой канализацией

Ул. Ялтинскую залило водой не из-за аварии на участке водопровода, а из-за неполадок с ливневой канализацией. Об этом Клопс.Ru рассказал пресс-секретарь предприятия Александр Небесихин.

По его словам, специалисты "Водоканала" проверили магистрали и не обнаружили утечек. Как оказалось, вода поступала из ливнёвки. Причиной могли стать дожди либо то, что канализация была забита. По словам Небесихина, ливнёвку прочистят. На устранение последствий может уйти день.

Об утечке воды на ул. Ялтинской горожане сообщили вечером в среду, 31 мая. Около 17:00 проезжую часть затопило. Калининградцы предполагали, что причиной стал прорыв трубы. "Водоканал" направил на место бригаду для выяснения причин.