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"Включай, Жора": как чиновники проверяли готовность пляжей к купальному сезону (фото)

30 мая 201718:17
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Виктор Буздин / Клопс.Ru
Правительственная комиссия оценила готовность калининградских пляжей к сезону. Во вторник, 30 мая, в два приморских города, Зеленоградск и Янтарный, отправились врио вице-премьера Гарри Гольдман и врио министра культуры и туризма Андрей Ермак. 
 
Первой точкой стал Зеленоградск, где комиссия сразу спустилась по деревянному променаду к установленным на пляже душевым. К ним бодрой походкой подошёл замглавы администрации Георгий Попшой, и, судя по всему, должен был состояться торжественный пуск, но вода не пошла. 
 
— Включай, Жора! — крикнул глава администрации Сергей Кошевой своему заму. 
— Сейчас тёпленькая пойдёт, — пошутил Ермак. 
 
Попытки ни к чему не привели, но испортили настроение заместителю, который позже по телефону пытался выяснить, в чём причина отсутствия воды. 
 
Попытка включить душ на Зеленоградском пляже не удалась
 
Делегация прошла вдоль променада и организованной там велосипедной дорожки, остановившись возле уличных шахмат и проследовав дальше.  Кошевой в шутку предложил врио министра испытать уличные тренажёры. Сделать этого не удалось, даже если бы Ермак согласился. На спортивных снарядах был аншлаг, а тот, что пустовал, не подходил для занятий — у велотренажёра отсутствовали педали, что не преминули заметить журналисты. 
 
— Сняли отдыхающие, что ж поделать, — вздохнул глава. 
— Приварить надо, что тут думать, — парировал Ермак. 
 
Комиссия проследовала до бювета, который 1 июня должны открыть. По нему работы уже завершаются.
 
Речь вновь зашла о знаменитом зеленоградском недострое на побережье. Строительство гостиницы началось 12 лет назад, степень её готовности сейчас составляет 59%. "Газпром", который является владельцем объекта, в мае повторно выставил недострой на торги. Стартовая цена "санаторно-оздоровительного комплекса" — 156,3 млн рублей. 
 
Недострой на улице Пугачёва в Зеленоградске
 
"Шутки шутками, но что-то сделать надо, понятно, что объект проблемный. Всё что угодно: пусть завесят хоть баннером с надписью "Мечты сбываются". Всё что угодно, но чтобы закону не противоречило", — оговорился Ермак.
 
Гарри Гольдман резюмировал, что Зеленоградск к наплыву туристов готов. "Нам сегодня показали новые раздевалки, шезлонги в новом стиле Зеленоградска. К 1 июня всё будет готово — установлены объекты малой сезонной торговли, в душе включат воду, бювет сдадут. Все работы будут закончены. Всё в удовлетворительном состоянии, но есть нюанс. Сезон должен начинать работу не с 1 июня, а тогда, когда люди уже начинают ехать, чтобы они могли воспользоваться полным комплексом услуг", — отметил Гарри Гольдман. 
 
Так выглядят новые раздевалки и шезлонги
 
Вторым пунктом в списке у правительственной комиссии стал образцово-показательный Янтарный. Первым делом после стройного рапорта главы муниципального образования Алексея Заливатского о выполненной работе отправились к душу. Здесь всё прошло без промахов.  
 
Официальное открытие пляжа в Янтарном состоится 3 июня
 
"В этом году территорию пляжа "Голубой флаг" увеличили на 200 метров. В прошлом году у нас было здесь 100 лежаков, в этом будет 300. Питьевые фонтаны, душевые, лежаки — всё готово к приёму туристов. В воскресенье уже был серьёзный поток, так что проверку перед официальным началом сезона, который состоится 3 июня, прошли", — отчитался Заливатский.
 
Пляж в Янтарном
 
В Янтарном установлено три спасательных поста — один на "Голубом флаге", второй — у отеля "Шлосс" (на центральном городском пляже), третий — на Синявинском озере. Всего на пляже в Янтарном будет 500 простых лежаков. Стоимость их аренды составляет 200 рублей в сутки, есть экземпляры и подороже — со шторками и мягкими сидениями — их стоимость доходит до 1 500 рублей. 
 
Заливатский проанонсировал открытие пляжа, который будет полностью обустроен для инвалидов. В этом сезоне будет расширена парковка у пляжа, отмеченного "Голубым флагом", со 120 мест до 240.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Chipster
Chipster #
30 мая 201719:05
Скоро весь Зеленоградск будет пестрить рекламой от *Мольберт и Братья*....гарри постарается...
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