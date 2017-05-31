"Включай, Жора": как чиновники проверяли готовность пляжей к купальному сезону (фото)

Правительственная комиссия оценила готовность калининградских пляжей к сезону. Во вторник, 30 мая, в два приморских города, Зеленоградск и Янтарный, отправились врио вице-премьера Гарри Гольдман и врио министра культуры и туризма Андрей Ермак.

Первой точкой стал Зеленоградск, где комиссия сразу спустилась по деревянному променаду к установленным на пляже душевым. К ним бодрой походкой подошёл замглавы администрации Георгий Попшой, и, судя по всему, должен был состояться торжественный пуск, но вода не пошла.

— Включай, Жора! — крикнул глава администрации Сергей Кошевой своему заму.

— Сейчас тёпленькая пойдёт, — пошутил Ермак.

Попытки ни к чему не привели, но испортили настроение заместителю, который позже по телефону пытался выяснить, в чём причина отсутствия воды.

Попытка включить душ на Зеленоградском пляже не удалась

Делегация прошла вдоль променада и организованной там велосипедной дорожки, остановившись возле уличных шахмат и проследовав дальше. Кошевой в шутку предложил врио министра испытать уличные тренажёры. Сделать этого не удалось, даже если бы Ермак согласился. На спортивных снарядах был аншлаг, а тот, что пустовал, не подходил для занятий — у велотренажёра отсутствовали педали, что не преминули заметить журналисты.

— Сняли отдыхающие, что ж поделать, — вздохнул глава. — Приварить надо, что тут думать, — парировал Ермак.

Комиссия проследовала до бювета, который 1 июня должны открыть. По нему работы уже завершаются

Речь вновь зашла о знаменитом зеленоградском недострое на побережье. Строительство гостиницы началось 12 лет назад, степень её готовности сейчас составляет 59%. "Газпром", который является владельцем объекта, в мае повторно выставил недострой на торги . Стартовая цена "санаторно-оздоровительного комплекса" — 156,3 млн рублей.

Недострой на улице Пугачёва в Зеленоградске

"Шутки шутками, но что-то сделать надо, понятно, что объект проблемный. Всё что угодно: пусть завесят хоть баннером с надписью "Мечты сбываются". Всё что угодно, но чтобы закону не противоречило", — оговорился Ермак.

Гарри Гольдман резюмировал, что Зеленоградск к наплыву туристов готов. "Нам сегодня показали новые раздевалки, шезлонги в новом стиле Зеленоградска. К 1 июня всё будет готово — установлены объекты малой сезонной торговли, в душе включат воду, бювет сдадут. Все работы будут закончены. Всё в удовлетворительном состоянии, но есть нюанс. Сезон должен начинать работу не с 1 июня, а тогда, когда люди уже начинают ехать, чтобы они могли воспользоваться полным комплексом услуг", — отметил Гарри Гольдман.

Так выглядят новые раздевалки и шезлонги

Вторым пунктом в списке у правительственной комиссии стал образцово-показательный Янтарный. Первым делом после стройного рапорта главы муниципального образования Алексея Заливатского о выполненной работе отправились к душу. Здесь всё прошло без промахов.

Официальное открытие пляжа в Янтарном состоится 3 июня

"В этом году территорию пляжа "Голубой флаг" увеличили на 200 метров. В прошлом году у нас было здесь 100 лежаков, в этом будет 300. Питьевые фонтаны, душевые, лежаки — всё готово к приёму туристов. В воскресенье уже был серьёзный поток, так что проверку перед официальным началом сезона, который состоится 3 июня, прошли", — отчитался Заливатский.

Пляж в Янтарном

В Янтарном установлено три спасательных поста — один на "Голубом флаге", второй — у отеля "Шлосс" (на центральном городском пляже), третий — на Синявинском озере. Всего на пляже в Янтарном будет 500 простых лежаков. Стоимость их аренды составляет 200 рублей в сутки, есть экземпляры и подороже — со шторками и мягкими сидениями — их стоимость доходит до 1 500 рублей.