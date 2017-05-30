В Янтарном парковку у пляжа с "Голубым флагом" увеличат в два раза

В Янтарном территорию муниципальной парковки у пляжа "Голубой флаг" увеличат в два раза. Такое заявление сделал глава муниципального образования Алексей Заливатский во вторник, 30 мая.

"Основная сейчас проблема у нас с паркингом, но буквально вчера вечером договорились с Антоном Андреевичем Алихановым о финансировании в 8,5 млн, которое позволит увеличить парковку в два раза. Сейчас 120 мест, будет 240", — подчеркнул Заливатский.