В Янтарном парковку у пляжа с "Голубым флагом" увеличат в два раза
В Янтарном территорию муниципальной парковки у пляжа "Голубой флаг" увеличат в два раза. Такое заявление сделал глава муниципального образования Алексей Заливатский во вторник, 30 мая.
"Основная сейчас проблема у нас с паркингом, но буквально вчера вечером договорились с Антоном Андреевичем Алихановым о финансировании в 8,5 млн, которое позволит увеличить парковку в два раза. Сейчас 120 мест, будет 240", — подчеркнул Заливатский.
Стоимость парковки составляет 250 рублей в день. В этом году пляж в Янтарном положительно прошёл переаттестацию и получил подтверждение присвоения награды
"Голубой флаг". Впервые побережье в Янтарном было удостоено этого звания в 2016 году.
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