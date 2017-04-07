На реставрацию замка Бранденбург планируется потратить 15 млн рублей

На реставрационные работы в замке Бранденбург из федерального бюджета готовы выделить до 15 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные аукциона, размещённого на портале госзакупок.



Объект культурного наследия расположен в посёлке Ушаково Гурьевского района. Подрядчик должен будет на указанные средства произвести реставрацию кирпичной кладки стен, расчистить верхний обрез несущих стен, заполнить швы кладки специальным раствором и произвести другие виды работ.



Заявки на участие в аукционе можно будет подать до 27 апреля. Рассматривать и оценивать их будут 15 мая.



Весной 2015 года за вход в замок, к которому раньше мог подойти любой желающий, установили плату. Калининградская епархия РПЦ объяснила это тем, что установка платы — это попытка оградить восстанавливаемую территорию от вандалов.