На реставрацию замка Бранденбург планируется потратить 15 млн рублей
На реставрационные работы в замке Бранденбург из федерального бюджета готовы выделить до 15 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные аукциона, размещённого
на портале госзакупок.
Объект культурного наследия расположен в посёлке Ушаково Гурьевского района. Подрядчик должен будет на указанные средства произвести реставрацию кирпичной кладки стен, расчистить верхний обрез несущих стен, заполнить швы кладки специальным раствором и произвести другие виды работ.
Заявки на участие в аукционе можно будет подать до 27 апреля. Рассматривать и оценивать их будут 15 мая.
Ранее сообщалось, что на реставрацию замка Бранденбург из федерального бюджета планируется направить дополнительные средства
. О том, что орденский замок Бранденбург в Гурьевском районе, который был построен в начале XVIII века, будет отреставрирован за счёт федерального бюджета, стало известно ещё в мае 2014 года
. Тогда планировалось потратить на восстановление памятника порядка 17 миллионов рублей.
Весной 2015 года за вход в замок, к которому раньше мог подойти любой желающий, установили плату. Калининградская епархия РПЦ объяснила это тем, что установка платы — это попытка оградить восстанавливаемую территорию от вандалов.
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