В Калининграде в субботу пройдёт акция против террора
В субботу, 8 апреля, на площади Победы в Калининграде состоится акция против террора. Об этом сообщили в областном Совете ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.
Председатель организации Юрий Быченков рассказал, что инициатива проведения мероприятия принадлежит совету. Он призвал принять участие в акции всех желающих.
Теракт — это попытка запугать людей, но из этого ничего не получится. Я заканчивал военно-морское училище в Ленинграде, у меня там живёт семья — дочь, зять, внуки. Тревога за них была очень сильной: пока мы не дождались звонка, просто не находили себе места. Я думаю, каждый нормальный человек ощутил такую же боль за жителей Петербурга, — сказал Быченков.
3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга прогремел взрыв
. Устройство сработало на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Оно находилось в рюкзаке смертника. Вторую бомбу успели обезвредить
на станции "Площадь Восстания". Погибли 14 человек. По данным СМИ, подозреваемый Акбаржон Джалилов — уроженец Киргизии
.
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