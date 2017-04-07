В Калининграде в субботу пройдёт акция против террора

В субботу, 8 апреля, на площади Победы в Калининграде состоится акция против террора. Об этом сообщили в областном Совете ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.



Председатель организации Юрий Быченков рассказал, что инициатива проведения мероприятия принадлежит совету. Он призвал принять участие в акции всех желающих.