Минтруд составил список самых востребованных в 2017 году профессий
В Минтруде составили список самых востребованных профессий в 2017 году. Об этом пишет "РИА Новости".
В ведомстве считают, что в этом году работодатели будут наиболее заинтересованы "в специалистах высшей квалификации в сфере науки, техники и в гуманитарных областях". Проще говоря, речь идёт о работниках промышленности, строительства, транспорта, а также юристах, научных сотрудниках и врачах.
А вот наименее востребованными будут профессионалы в бизнес-сфере, администраторы, руководители и служащие, занятые подготовкой документации.
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