Минтруд составил список самых востребованных в 2017 году профессий

В Минтруде составили список самых востребованных профессий в 2017 году. Об этом пишет "РИА Новости".



В ведомстве считают, что в этом году работодатели будут наиболее заинтересованы "в специалистах высшей квалификации в сфере науки, техники и в гуманитарных областях". Проще говоря, речь идёт о работниках промышленности, строительства, транспорта, а также юристах, научных сотрудниках и врачах.



А вот наименее востребованными будут профессионалы в бизнес-сфере, администраторы, руководители и служащие, занятые подготовкой документации.