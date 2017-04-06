Зарплата.ру узнала, сколько денег нужно калининградцам для счастья
Сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру
опросил 914 калининградцев и выяснил, сколько им нужно зарабатывать, чтобы чувствовать себя счастливыми. Об этом сообщает пресс-служба сайта.
На сегодняшний день почти треть калининградцев, 29%, в целом довольны своей зарплатой, оставшиеся 72% — нет, при этом 32% получаемые деньги не устраивают абсолютно. Счастливчиков, которых полностью удовлетворяет, сколько они зарабатывают, лишь 6%.
Четверти калининградцев (26%) для счастья нужно более 80 тысяч рублей ежемесячно, остальных устроят меньшие суммы", — рассказала руководитель пресс-службы Зарплата.ру Ольга Павлюченко.
Сколько же калининградцы зарабатывают в реальности?
Треть калининградцев имеют дополнительный источник дохода.
Среди дополнительных источников дохода калининградцы назвали пенсию и пожаловались на её "мизерную сумму".
При этом 10% калининградцев назвали себя счастливыми вне зависимости от зарплаты. Ещё 50% чаще чувствуют себя счастливыми, чем несчастными. Полностью несчастными себя назвали лишь 5% опрошенных.
Парадоксально, но среди горожан, зарабатывающих свыше 70 тыс. рублей, оказалось наименьшее количество довольных жизнью — лишь 8%. Больше всего счастливых калининградцев нашлось среди тех, кто зарабатывает меньше 30 тыс. рублей — 54%.
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