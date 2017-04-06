HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии марта в Калининграде

Специалисты сайта HeadHunter Северо-Запад проанализировали рынок труда в Калининградской области в марте и назвали самые высокооплачиваемые вакансии.
Так, до сих пор ищут директора по сбыту в ОАО "Молоко". Специалисту, которого не могут найти с января
, будут платить 120 тысяч рублей. 80 тыс. рублей в месяц обещают главному бухгалтеру в той же компании. Это - самые лучшие предложения на калининградском рынке труда в марте.
Количество вакансий по сравнению с мартом 2016 года сократилось на 17%. Однако стоит учитывать, что высокие темпы роста вакансий в 2016-м связаны с негативными показателями 2015 года. В кризисный год число предложений от работодателей снижалось по всей стране, а в 2016-ом произошел "отскок" к более-менее стабильной ситуации на рынке труда. А поскольку компании не сокращали персонал в 2016-м году, то в 2017-м они не вынуждены набирать новых людей.
Соискательская активность, наоборот, возросла на 32% по сравнению с мартом прошлого года. На одну вакансию претендует в среднем семь человек.
Традиционно соискатели активнее выходят на рынок труда весной и осенью", - отмечают специалисты.
Уровень средней предлагаемой работодателями на hh.ru зарплаты в марте в Калининградской области остался на уровне предыдущего месяца, составив 30 тысяч рублей. Показатель также соответствует средней ожидаемой заработной плате у соискателей – 30 тысяч рублей на основе данных резюме.
В январе, по данным Калининградстата, самая высокая средняя зарплата в регионе оказалась у работников сферы добычи полезных ископаемых
— 44,7 тыс. рублей. На втором месте по средней величине оплаты труда оказались сотрудники компаний, ведущих финансовую и страховую деятельность — 38,3 тыс. рублей.
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