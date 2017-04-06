HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии марта в Калининграде

Специалисты сайта HeadHunter Северо-Запад проанализировали рынок труда в Калининградской области в марте и назвали самые высокооплачиваемые вакансии.



Так, до сих пор ищут директора по сбыту в ОАО "Молоко". Специалисту, которого Так, до сих пор ищут директора по сбыту в ОАО "Молоко". Специалисту, которого не могут найти с января , будут платить 120 тысяч рублей. 80 тыс. рублей в месяц обещают главному бухгалтеру в той же компании. Это - самые лучшие предложения на калининградском рынке труда в марте.

Должность Отрасль Размер предлагаемой заработной платы Директор по сбыту Продажи От 120 000 до 250 000 рублей ASP.NET Developer ИТ От 2300 USD Главный бухгалтер Бухгалтерия, управленческий учёт, финансы предприятия От 80 000 до 120 000 рублей Руководитель промышленного строительного проекта Строительство, недвижимость От 100 000 рублей Ведущий веб-программист ИТ От 80 000 рублей

Количество вакансий по сравнению с мартом 2016 года сократилось на 17%. Однако стоит учитывать, что высокие темпы роста вакансий в 2016-м связаны с негативными показателями 2015 года. В кризисный год число предложений от работодателей снижалось по всей стране, а в 2016-ом произошел "отскок" к более-менее стабильной ситуации на рынке труда. А поскольку компании не сокращали персонал в 2016-м году, то в 2017-м они не вынуждены набирать новых людей.



Соискательская активность, наоборот, возросла на 32% по сравнению с мартом прошлого года. На одну вакансию претендует в среднем семь человек.



Традиционно соискатели активнее выходят на рынок труда весной и осенью", - отмечают специалисты.



Уровень средней предлагаемой работодателями на hh.ru зарплаты в марте в Калининградской области остался на уровне предыдущего месяца, составив 30 тысяч рублей. Показатель также соответствует средней ожидаемой заработной плате у соискателей – 30 тысяч рублей на основе данных резюме.