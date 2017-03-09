Head Hunter опубликовал топ самых высоких зарплат, предлагаемых в Калининграде

В марте высокие зарплаты в Калининграде предлагают инженеру на производстве и главному бухгалтеру на предприятии. Об этом пишет Head Hunter.



Кстати, ОАО "Молоко" Кстати, ОАО "Молоко" всё ещё ищет директора по сбыту — специалиста на зарплату от 120 до 250 тыс. рублей не могут найти с января.

Должность Отрасль Размер предлагаемой заработной платы Директор по сбыту Продажи От 120 000 до 250 000 рублей .NET Developer ИТ От 2300 USD Категорийный менеджер Продажи От 90 000 рублей Главный бухгалтер Бухгалтерия, управленческий учёт, финансы предприятия От 80 000 до 120 000 рублей Инженер Производство От 80 000 до 100 000 рублей



Уровень средней предлагаемой в вакансиях на hh.ru зарплаты в феврале в Калининградской области сократился на полтысячи рублей по сравнению с январём, составив 30 тысяч рублей. Показатель соответствует средней ожидаемой заработной плате у соискателей — 30 тысяч рублей, на основе данных резюме.