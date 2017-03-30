Статистики рассказали о январских зарплатах калининградцев различных профессий
В Калининградской области сумма средней зарплаты в январе составила 28,5 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют
данные Калининградстата.
Самая высокая средняя зарплата месяца оказалась у работников сферы добычи полезных ископаемых — 44,7 тыс. рублей. На втором месте по средней величине оплаты труда оказались сотрудники компаний, ведущих финансовую и страховую деятельность — 38,3 тыс. рублей.
Меньше всего доход оказался у сотрудников организаций, ведущих административную деятельность и занимающихся сопутствующими дополнительными услугами. Их средняя зарплата — 19,3 тыс. рублей.
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