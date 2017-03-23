Статистики рассказали, как изменилась зарплата калининградцев в январе
Среднемесячная номинальная зарплата калининградцев в январе 2017 года оказалась на 25,6% ниже, чем в декабре 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Калининградстата.
Сотрудники крупных, малых и средних организаций получили в среднем 28,5 тыс. рублей. По сравнению с январём 2016 года она увеличилась на 5,7%, а вот по сравнению с декабрём 2016 года — уменьшилась на 25,6%.
Реальная зарплата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в январе снизилась на 26,6% к уровню декабря 2016 года. По сравнению с январём 2016 года показатель вырос на 0,8%.
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