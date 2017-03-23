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Главная Новости Деньги

Статистики рассказали, как изменилась зарплата калининградцев в январе

12:59
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Фото из архива Клопс.Ru
Среднемесячная номинальная зарплата калининградцев в январе 2017 года оказалась на 25,6% ниже, чем в декабре 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Калининградстата.

Сотрудники крупных, малых и средних организаций получили в среднем 28,5 тыс. рублей. По сравнению с январём 2016 года она увеличилась на 5,7%, а вот по сравнению с декабрём 2016 года — уменьшилась на 25,6%.

Реальная зарплата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в январе снизилась на 26,6% к уровню декабря 2016 года. По сравнению с январём 2016 года показатель вырос на 0,8%.

Ранее сообщалось, что, согласно прогнозам администрации Калининграда, к 2019 году среднемесячный доход населения города превысит 45 тыс. рублей. Такие данные озвучила председатель комитета экономики, финансов и контроля Наталья Дмитриева.

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1 комментарий Правила комментирования

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Edward Elrik
Edward Elrik #
14:05
А на майл ру писали что выросло снова, и скро зарплата будет 40к). Я хотел бы увидеть статистику по минимальной зарплате
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