Виновны родители и гонка за престижем: 45% калининградцев разочаровались в выбранной профессии

Почти половина калининградцев разочаровались в выбранной профессии. Таковы данные опроса, проведённого на сайте поиска работы Зарплата.ру.
Выбором профессии абсолютно довольны лишь 15% опрошенных, ещё 40% скорее довольны, оставшиеся 45% — разочарованы в своём выборе. Больше всего недовольных среди бухгалтеров, учителей и продавцов.
Почти половина (48%) опрошенных к моменту окончания школы уже точно знали, какую профессию они хотят освоить. Это и стало решающим фактором при выборе учебного заведения. Чаще других калининградцы хотели стать юристами, программистами, учителями и врачами. Интересно, что в итоге 68% работают по выбранной специальности, остальным пришлось меня сферу.
Чем калининградцы руководствуются при выборе профессии
Среди тех, кто выбрал профессию под давлением родителей, больше всего бухгалтеров, врачей и строителей. А среди тех, кто выбирал по принципу доступности, больше учителей, юристов и, опять же, бухгалтеров. Престиж профессии оказался решающим для работников банковской сферы, маркетологов и программистов.
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