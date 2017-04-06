Жителей Светлого просят запастись питьевой водой: водопроводную планово продезинфицируют
Жителей Светлого предупреждают о том, что 10 и 11 апреля в городе будут дезинфицировать водопроводную воду. Об этом сообщает администрация округа.
По данным МП "Водоканал", с 9:00 10 апреля до 24:00 11 апреля 2017 года будет производиться плановая дезинфекция городских водопроводных сетей.
"В указанное время возможно понижение давления холодного водоснабжения. Просьба к жителям и учреждениям города запастись питьевой водой", — отметили в администрации.
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