Главный инфекционист региона: Пить сырую воду из-под крана в Калининграде нельзя
Употреблять в пищу сырую водопроводную воду в Калининградской области нельзя. Об этом в пятницу, 10 февраля, в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" сообщил главный инфекционист региона Игорь Иванов.
"Вообще, о качестве воды в регионе должен рассказывать специалист Роспотребнадзора: это в их ведении. Но, как главный в области "специалист по всякой заразе", могу сказать: пить надо только кипяченую воду. Различные фильтры тоже от вирусов не защищают. Сырую воду из-под крана пить не стоит однозначно", — заявил Иванов.
Недавно Клопс.Ru собрал информацию о том, в каких муниципалитетах Калининградской области и районах регионального центра жители жалуются
на качество водопроводной воды, и рассказал, куда надо жаловаться. В Некоторых городах люди опасаются не только пить воду, но и готовить на ней, и даже мыться.
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