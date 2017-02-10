Главный инфекционист региона: Пить сырую воду из-под крана в Калининграде нельзя

Употреблять в пищу сырую водопроводную воду в Калининградской области нельзя. Об этом в пятницу, 10 февраля, в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" сообщил главный инфекционист региона Игорь Иванов.



"Вообще, о качестве воды в регионе должен рассказывать специалист Роспотребнадзора: это в их ведении. Но, как главный в области "специалист по всякой заразе", могу сказать: пить надо только кипяченую воду. Различные фильтры тоже от вирусов не защищают. Сырую воду из-под крана пить не стоит однозначно", — заявил Иванов.