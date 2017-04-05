Госдума отказалась проводить проверку доходов Медведева
Депутаты Госдумы отказались от проверки доходов Медведева, отклонив соответствующий проект протокольного поручения. Об этом сообщает "Медуза"
.
В голосовании по проекту не приняли участие большинство депутатов. Среди проголосовавших было 43 голоса "за" и два "против".
В проекте поручения, который был подготовлен депутатами от КПРФ, предлагалось запросить информацию у правоохранительных и регистрирующих органов и таким образом проверить выводы расследования Фонда борьбы с коррупцией. О необходимости такой проверки в марте заявлял сенатор Мархаев
, согласие с ним выразила и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Напомним, 2 марта было опубликовано расследование
Фонда борьбы с коррупцией, в котором утверждалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев распоряжается недвижимостью, оформленной на благотворительные фонды и доверенные лица. Сам Медведев отреагировал на это
, заявив о "шкурных интересах" Навального.
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