Команда Навального планирует провести митинг у памятника космонавтам в Калининграде
В Калининграде сторонники оппозиционера Алексея Навального подали в администрацию уведомление о проведут митинг, в котором потребуют расследовать факты коррупции высших должностных лиц страны. Фотография соответствующего документа размещена
в группе "Команда Навального | Калининград" в социальной сети "ВКонтакте".
Мероприятие планируется провести 26 марта, с 15:00 до 18:00. Собравшиеся у памятника Землякам-космонавтам во время митинга хотят использовать плакаты, флаги и другие средства наглядной агитации.
Массовое мероприятие состоится только в случае получения соответствующего разрешения от городских властей.
Требования, которые активисты планируют озвучить во время митинга, связаны с расследованием
Фонда борьбы с коррупцией, которое было опубликовано 2 марта. В нём утверждается, что премьер-министр Дмитрий Медведев распоряжается недвижимостью, которая оформлена на доверенных лиц и благотворительные фонды.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.