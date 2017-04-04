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Главная Новости Политика

Медведев назвал Навального "известным персонажем", который действует в "шкурных целях"

15:40
  722 5
  • Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Фото из архива Клопс.Ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что расследование против него, проведённое Фондом борьбы с коррупцией, проведено на деньги частных инвесторов, желающих "вытащить людей на улицы". Об этом со ссылкой на "Интерфакс" сообщает "Медуза".

Создателя фонда Алексея Навального Медведев назвал "известным персонажем", призывающим "сделать его президентом". Прокомментировал премьер-министр и акции протеста, которые прошли 26 марта во многих городах России. "Молодёжь подставляют под правительственную машину, это бесчестная позиция для достижения своих шкурных целей", — сказал Медведев.

Речь главы правительства связана с расследованием Фонда борьбы с коррупцией, которое было опубликовано 2 марта. В нём утверждается, что премьер-министр Дмитрий Медведев распоряжается недвижимостью, которая оформлена на доверенных лиц и благотворительные фонды. Президент Путин сравнивал акции протеста, которые прошли в стране 26 марта, с "арабской весной" и Евромайданом.

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5 комментариев Правила комментирования

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ваня44
ваня44 #
15:45
а по существу то медведеву и возразить то нечем...)
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nokia6680
nokia6680 #
15:52
да, а по существу то хоть однажды оно ответить соизволит? Или так и будет какой то бред нести? Вопрос не в том, кто вышел и зачем, а в том, что пора бы уже ответить на откровенный "наезд", грубо говоря. Если это ложь - так ответь, докажи, защитись в суде..пока лишь видно, что доказывать нечем, и молчание - знак согласия со всем.
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Хрюн Pазоритель
Хрюн Pазоритель #
15:58
Ты тоже будешь отвечать на все обвинения, которые тебе выдвинут дебилы и шизофреники? О гнилой и продажной личности Навального, достаточно может сказать его конфликт с Татьянычем - и если бы только это!
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nokia6680
nokia6680 #
16:12
(-_-) кто опять ватника выпустил?
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21buz73@mail.ru
21buz73@mail.ru #
16:05
"Никогда не оправдывайся, друзьям это не нужно, а враги все равно не поверят..."
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