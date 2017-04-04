Медведев назвал Навального "известным персонажем", который действует в "шкурных целях"
Дмитрий Медведев
Фото из архива Клопс.Ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что расследование против него, проведённое Фондом борьбы с коррупцией, проведено на деньги частных инвесторов, желающих "вытащить людей на улицы". Об этом со ссылкой
на "Интерфакс" сообщает
"Медуза".
Создателя фонда Алексея Навального Медведев назвал "известным персонажем", призывающим "сделать его президентом". Прокомментировал премьер-министр и акции протеста, которые прошли 26 марта во многих городах России. "Молодёжь подставляют под правительственную машину, это бесчестная позиция для достижения своих шкурных целей", — сказал Медведев.
Речь главы правительства связана с расследованием Фонда борьбы с коррупцией
, которое было опубликовано 2 марта. В нём утверждается, что премьер-министр Дмитрий Медведев распоряжается недвижимостью, которая оформлена на доверенных лиц и благотворительные фонды. Президент Путин сравнивал акции протеста
, которые прошли в стране 26 марта, с "арабской весной" и Евромайданом.
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