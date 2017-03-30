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Главная Новости Политика

Путин сравнил митинги против коррупции с "арабской весной" и Евромайданом

15:22
  917 6
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о митингах против коррупции, сказал, что с таких акций начались "арабская весна" и госпереворот на Украине. Об этом сообщает "Интерфакс".

Глава государства сказал, что вопросы борьбы с коррупцией постоянно должны быть в центре внимания общественности. Он подчеркнул, что позитивно воспринимает интерес людей к этим проблемам.
Единственное, что я считаю неправильным, — если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны, — отметил Путин.
Президент напомнил, что именно с акций протеста начались так называемая арабская весна и Евромайдан. "К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем. Мы очень хорошо знаем также, что это было одним из побудительных мотивов и поводов госпереворота на Украине", — заявил глава государства.

В воскресенье, 26 марта, в городах России прошли несанкционированные акции протестов против коррупции. Собрались недовольные и на площади Победы в Калининграде.

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6 комментариев Правила комментирования

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ostrov
ostrov #
15:32
Начал запугивать в очередной раз людей "арабской весной" и "майданом", потому что больше крыть нечем против тотальной коррупции кооператива "озеро".
 Слова Познера: «Мне говорят: а вот в Голландии разогнали несанкционированный митинг с помощью водяных пушек, там не цацкались с участниками несанкционированного митинга. Почему никто не поносит голландские власти, а на нашу вешают всех собак. Я так отвечаю: мне совершенно безразлично, что и как делают в Голландии. Я не живу там. Я живу здесь, в России, и меня волнует то, что происходит у меня дома. И скажу совершенно определенно: мне не нравится то, что происходит».

Поэтому на фига нам его пугалки.
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nokia6680
nokia6680 #
16:00
Это как обычно, любой ответ сводится к тому, что "а давайте посмотрим как у них"..почему нельзя посмотреть "как у них" делают дороги, машины, технику..мы только все смотрим на чей-нибудь госдолг, на то как плохо живется в сирии, хуырии и тыдырии..
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ПрохожийДед
Дед Прохожий #
16:10
Власть назвала митингующих преступниками, митингующие назвали власть преступниками. На том и разошлись, а проблема осталась. Глупо.
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cajewa 1
cajewa 1 #
16:12
А вот у них,а вот у них детенок 70 летний.Стрелочкик,пустомеля,прожектер и балабол.
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Хрюн Pазоритель
Хрюн Pазоритель #
16:25
http://images.retinex.net/archive/image134515.jpg
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ANDRE
Lit ANDREY #
16:28
Ну понятно, всё как всегда. Пыль в глаза. 
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