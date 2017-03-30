Путин сравнил митинги против коррупции с "арабской весной" и Евромайданом
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о митингах против коррупции, сказал, что с таких акций начались "арабская весна" и госпереворот на Украине. Об этом сообщает
"Интерфакс".
Глава государства сказал, что вопросы борьбы с коррупцией постоянно должны быть в центре внимания общественности. Он подчеркнул, что позитивно воспринимает интерес людей к этим проблемам.
Единственное, что я считаю неправильным, — если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны, — отметил Путин.
Президент напомнил, что именно с акций протеста начались так называемая арабская весна и Евромайдан. "К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем. Мы очень хорошо знаем также, что это было одним из побудительных мотивов и поводов госпереворота на Украине", — заявил глава государства.
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