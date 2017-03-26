Полиция отпустила калининградцев, задержанных на несанкционированной акции протеста
Фото: Александр Подгорчук
Калининградцы, задержанные на митинге против коррупции, были отпущены. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.
"В общественном мероприятии, которое состоялось сегодня в Калининграде, приняли участие около 200 человек. По факту нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования составлены административные протоколы в отношении 15 граждан, после чего они были отпущены", -отметили в ведомстве.
На площади Победы в воскресенье, 26 марта, в 14.00 началась акция протеста против коррупции. Городские власти не согласовали проведение митинга
. Сторонники оппозиционера Алексея Навального призвали горожан не ходить на несанкционированное мероприятие.
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