Полиция отпустила калининградцев, задержанных на несанкционированной акции протеста

Калининградцы, задержанные на митинге против коррупции, были отпущены. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

"В общественном мероприятии, которое состоялось сегодня в Калининграде, приняли участие около 200 человек. По факту нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования составлены административные протоколы в отношении 15 граждан, после чего они были отпущены", -отметили в ведомстве.