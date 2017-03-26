В Калининграде задерживают участников несанкционированной акции протеста

На площади Победы в воскресенье, 26 марта, в 14.00 началась не согласованная с городскими властями акция протеста против коррупции. Есть первые задержанные, сообщает корреспондент Клопс.Ru c места событий.

По предварительным данным на площади Победы находится не менее 200 человек. Дежурят полицейские. Митинги и пикеты проходят по всей стране. В Калининграде акция протеста не была согласована с властями. Калининградские сторонники оппозиционера Алексея Навального призвали горожан не ходить на митинг.