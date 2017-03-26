В Калининграде задерживают участников несанкционированной акции протеста
Несанкционированный митинг в Калининграде
Фото: Олег Кичанов
На площади Победы в воскресенье, 26 марта, в 14.00 началась не согласованная с городскими властями акция протеста против коррупции. Есть первые задержанные, сообщает корреспондент Клопс.Ru c места событий.
По предварительным данным на площади Победы находится не менее 200 человек. Дежурят полицейские. Митинги и пикеты проходят по всей стране. В Калининграде акция протеста не была согласована с властями. Калининградские сторонники оппозиционера Алексея Навального призвали горожан не ходить на митинг.
"Предупреждаем вас, что место у памятника Землякам — космонавтам не согласовано. Хочу вас уведомить, что я как организатор получил судебный отказ и туда идти не надо. И на площадь тоже, а так же на другие площадки города Калининграда. Повторяю, 26 марта акция не согласована, призываю соблюдать закон", - написал в социальной сети "ВКонтакте" один из администраторов группы
в поддержку Алексея Навального.
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