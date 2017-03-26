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Главная Новости Общество

В Калининграде задерживают участников несанкционированной акции протеста

14:41
  1804 8
  • Несанкционированный митинг в Калининграде
Несанкционированный митинг в Калининграде
Фото: Олег Кичанов
На площади Победы в воскресенье, 26 марта, в 14.00 началась не согласованная с городскими властями акция протеста против коррупции. Есть первые задержанные, сообщает корреспондент Клопс.Ru c места событий. 
 
По предварительным данным на площади Победы находится не менее 200 человек. Дежурят полицейские. Митинги и пикеты проходят по всей стране. В Калининграде акция протеста не была согласована с властями. Калининградские сторонники оппозиционера Алексея Навального призвали горожан не ходить на митинг.
 
"Предупреждаем вас, что место у памятника Землякам — космонавтам не согласовано. Хочу вас уведомить, что я как организатор получил судебный отказ и туда идти не надо. И на площадь тоже, а так же на другие площадки города Калининграда. Повторяю, 26 марта акция не согласована, призываю соблюдать закон", - написал в социальной сети "ВКонтакте" один из администраторов группы в поддержку Алексея Навального. 
 
Заявку на проведение митинга калининградские представители Навального подали в мэрию 15 марта. Требования, которые активисты планировали озвучить во время митинга, связаны с расследованием Фонда борьбы с коррупцией, опубликованным 2 марта.
 
 
 
 
 

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8 комментариев Правила комментирования

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Edward Elrik
Edward Elrik #
14:45
https://www.periscope.tv/w/1jMKgYvAeDWJL#
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Изoниaзид (Doghuntеr)
Изoниaзид (Doghuntеr) #
14:49
Узнаю кто из моих был, уволю по собственному, не обижайтесь. Надеюсь послание дойдёт до адресата.
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Inssider
Inssider #
14:55
Узнаю кто из моих был, уволю по собственному, не обижайтесь. Надеюсь послание дойдёт до адресата.
Глупо.
Уголовно-воровской режим изменивших Родине и перевербованных за рубежом гебистов не вечен.
А потом ведь отвечать придется по полной, как соучастнику разграбления и разрушения страны изнутри.
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Изoниaзид (Doghuntеr)
Изoниaзид (Doghuntеr) #
14:57
Глупо ходить на незаконные мероприятия.
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Artem Okhapin
Artem Okhapin #
15:01
 Еще глупее незаконно увольнять людей. Хотя кого вы можете уволить? Не обольщайтесь)
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Inssider
Inssider #
15:02
Глупо ходить на незаконные мероприятия.
Уже просто всем понятно, что происходит в действительности, кто глумится над разграбляемой страной, купив с потрохами за дешевку тупое и абсолютно безмозглое силовое отребье и воровское чиновничество, и чем все это кончится.
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spear
spear #
15:14
Да-да, все по методичке. Молодец.  " Обязательно упомянуть про антироссийскую власть, завербованну ю за рубежом". 
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spear
spear #
15:08
Огромная просьба господам полицейским: ознакомить "онижедетей" со всеми ракурсами полицейской дубинки.
Чтобы до старости в осколках разбитых зубов скрипело. 
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