Сенатор Мархаев заявил о необходимости проверить доходы Медведева
Член Совета Федерации РФ на очередном заседании верхней палаты парламента заявил о необходимости потребовать от Генпрокуратуры проверить доходы премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом сообщает РБК
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В частности, Мархаев, представляющий партию КПРФ, считает, что изложенные факты об имуществе и доходах Дмитрия Медведева в фильме-расследовании оппозиционера Алексея Навального должны быть проверены на соответствие действительности. При этом поручения к правоохранительным органам Советом Федерации принято не было.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пояснила, что Мархаев чётко не сформулировал своё поручение. Матвиенко согласна с тем, что нельзя делать вид, что ничего не происходит, имея ввиду прошедшие в воскресенье, 26 марта, по всей стране акции протеста против коррупции.
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