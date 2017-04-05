"Закопаете деньги": калининградская пенсионерка пыталась отговорить Крупина строить крематорий на болоте

Калининградская пенсионерка устроила с калининградскими чиновниками спор на тему строительства крематория на заболоченной местности в районе посёлка Прегольский. Свои доводы горожанка озвучила председателю комитета по архитектуре и градостроительству Артуру Крупину во время его рабочего выезда во вторник, 4 апреля.



Когда чиновник рассказывал журналистам о том, насколько необходимо в ближайшее время построить в Калининграде крематорий и почему территорию под этот объект решено выделить именно в этом месте, к нему подошла проходившая мимо пенсионерка. Как выяснилось позже, активную калининградку зовут Ольга Александровна Колонтаевская и она направлялась к собственной даче, расположенной неподалёку, однако узнав, по какому поводу возле поля собралась делегация из чиновников и представителей СМИ, решила внести в обсуждение свою лепту.



"А вы знаете, как это болото поглощает всё в себя, как клоака? Вы знаете, сколько вы сюда денег будете вбухивать?", — обратилась женщина к Крупину.



"Мы не планируем сюда муниципальные финансы "вбухивать". Мы предполагаем инвестора привлечь, — спокойно ответил глава комитета. — На сегодняшний день существуют различные способы возведения объектов на слабых грунтах и на скальных породах, поэтому не переживайте".



"Я сама в строительной организации отработала 30 лет, и что такое на болотах строить, прекрасно знаю — это воровство денег! Вот вы видите эту дорогу? — Ольга Александровна указала на асфальтовое покрытие под ногами. — Её сколько-то лет назад ремонтировали по новейшим технологиям. Там подсыпка, там проложена специальная сетка, чтобы не разошлась дорога… Летом закончили строительство, а весной появилась вот эта средняя трещина — поползла дорога в бока. Как же вы будете здесь строить?"



"Вы как строитель с 30-летним стажем расскажите — эта дорога нормативная? Я вам рассказываю, она не нормативная: здесь нет бортового камня, — терпеливо объяснял Крупин. — Вот эти трещины появились неспроста — упора-то нет".



В ответ на эти доводы пенсионерка рассказала, как строительная организация, в которой она трудилась, в один прекрасный момент "выкинула всех сотрудников на улицу, не только не обеспечив выходного пособия, но и не выплатив долги по зарплате". Ольга Александровна предположила, что и другие компании тоже нечисты на руку, поэтому могут воспользоваться сложными условиями строительства для собственного обогащения.



Претензии нашлись у пенсионерки и к стадиону на Октябрьском острове.



"Вот мы там строим этот спортивный центр (стадион к ЧМ-2018 — Прим. ред.), который рухнет. Вы знаете, сколько песка и бетона они на стадион завезли? Можно было дорогу до Москвы построить!" — не унималась женщина.



Последних слов Крупин уже не слышал — отчаявшись переубедить пенсионерку, он сел в автомобиль и уехал по своим делам.