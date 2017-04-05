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"Закопаете деньги": калининградская пенсионерка пыталась отговорить Крупина строить крематорий на болоте

11:28
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Фото Екатерины Медведевой
Калининградская пенсионерка устроила с калининградскими чиновниками спор на тему строительства крематория на заболоченной местности в районе посёлка Прегольский. Свои доводы горожанка озвучила председателю комитета по архитектуре и градостроительству Артуру Крупину во время его рабочего выезда во вторник, 4 апреля.

Когда чиновник рассказывал журналистам о том, насколько необходимо в ближайшее время построить в Калининграде крематорий и почему территорию под этот объект решено выделить именно в этом месте, к нему подошла проходившая мимо пенсионерка. Как выяснилось позже, активную калининградку зовут Ольга Александровна Колонтаевская и она направлялась к собственной даче, расположенной неподалёку, однако узнав, по какому поводу возле поля собралась делегация из чиновников и представителей СМИ, решила внести в обсуждение свою лепту.

"А вы знаете, как это болото поглощает всё в себя, как клоака? Вы знаете, сколько вы сюда денег будете вбухивать?", — обратилась женщина к Крупину.

"Мы не планируем сюда муниципальные финансы "вбухивать". Мы предполагаем инвестора привлечь, — спокойно ответил глава комитета. — На сегодняшний день существуют различные способы возведения объектов на слабых грунтах и на скальных породах, поэтому не переживайте".

"Я сама в строительной организации отработала 30 лет, и что такое на болотах строить, прекрасно знаю — это воровство денег! Вот вы видите эту дорогу? — Ольга Александровна указала на асфальтовое покрытие под ногами. — Её сколько-то лет назад ремонтировали по новейшим технологиям. Там подсыпка, там проложена специальная сетка, чтобы не разошлась дорога… Летом закончили строительство, а весной появилась вот эта средняя трещина — поползла дорога в бока. Как же вы будете здесь строить?"

"Вы как строитель с 30-летним стажем расскажите — эта дорога нормативная? Я вам рассказываю, она не нормативная: здесь нет бортового камня, — терпеливо объяснял Крупин. — Вот эти трещины появились неспроста — упора-то нет".

В ответ на эти доводы пенсионерка рассказала, как строительная организация, в которой она трудилась, в один прекрасный момент "выкинула всех сотрудников на улицу, не только не обеспечив выходного пособия, но и не выплатив долги по зарплате". Ольга Александровна предположила, что и другие компании тоже нечисты на руку, поэтому могут воспользоваться сложными условиями строительства для собственного обогащения.

Претензии нашлись у пенсионерки и к стадиону на Октябрьском острове.

"Вот мы там строим этот спортивный центр (стадион к ЧМ-2018 — Прим. ред.), который рухнет. Вы знаете, сколько песка и бетона они на стадион завезли? Можно было дорогу до Москвы построить!" — не унималась женщина.

Последних слов Крупин уже не слышал — отчаявшись переубедить пенсионерку, он сел в автомобиль и уехал по своим делам.

Отметим, что строительство крематория на подтопляемой местности в конце проспекта Победы в ближайшем будущем может и не состояться, так как пока нет бизнесменов, желающих инвестировать в проект деньги. Голландская компания, которая ранее планировала вложить в строительство крематория и колумбария порядка 140 миллионов рублей, отказалась от участия в проекте по политическим соображениям.
 
 

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3 комментария Правила комментирования

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Gennady Gipi
Gennady Gipi #
11:42
Молодец бабулька!!! Запарили бабки пилить и отмывать!!!!
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Изoниaзид (Doghuntеr)
Изoниaзид (Doghuntеr) #
11:52
Хабалка балаболка.
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naumoavika
naumoavika #
14:27
По результатам проверки 87% людей заражены паразитами! КАЖДЫЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАРАЗИТОВ НАЙДЕННЫХ В РЫБЕ, ОВОЩАХ И ФРУКТАХ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ умирают миллионы!Вот статья минздрава как спаси себя и близких --- http://5.gp/medicom
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