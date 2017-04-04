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Голландцы отказались строить крематорий в Калининграде "из-за политической обстановки"

18:13
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Фото: пресс-служба администрации города
Голландский инвестор отказался строить крематорий в Калининграде "из-за изменившейся политической обстановки". Об этом сообщил журналистам во вторник, 4 апреля, во время рабочего выезда директор МУП "Альта" Олег Быков. 
 
По его словам, долгое время велись переговоры с голландскими инвесторами: уже были разработаны проект и рабочая документация. Крематорий тогда ещё планировалось строить в районе завода территории ПСЗ "Янтарь", но под давлением общественности от этого места пришлось отказаться: сотрудники завода заявили, что по морским суевериям, расположение рядом с верфью такого объекта – плохая примета. Однако иностранцев еще до этого смутили совершенно другие обстоятельства. 
 
"С голландцами у нас были заключены соглашения, что они нам оборудование поставят. Они и инвесторами выступали большей части работ, но вот в связи с политической  обстановкой в 2015 году наши проекты все свернулись", - пояснил Быков. 
 
По словам Быкова, старый проект современного крематория и колумбария предусматривал инвестиции примерно в 140 миллионов рублей. Сейчас пока нет ни проекта, ни инвестора, ни даже готовой территории: 10 гектар, которые предусмотрены генпланом под размещение крематория в ближайшее время должны перейти в ведение муниципального предприятия, находятся на заболоченной местности  в конце проспекта Победы. 
 
"Мы исходим из того, что муниципальное предприятие относится к городскому округу, поэтому мы говорили о том, что какие-то коммуникации, территория… Мы готовы внести свою лепту, но больше на инвестора у нас надежда", - неопределённо ответил об участии в проекте самого МУП "Альта" Быков. 
 
Руководитель МУП даже предположил, что город мог бы заключить договор с какой-нибудь компанией, которая бесплатно свозила бы сюда строительный мусор, таким образом укрепляя топкий грунт. 
 
При этом глава комитета по архитектуре и градостроительству Артур Крупин сообщил, что городские власти всё-таки рассчитывают, что расходы на консолидацию грунта и подведение всех необходимых коммуникаций возьмёт на себя будущий инвестор. Последнего выберут, как и положено, в результате конкурса. Однако пока ни одна из компаний желания участвовать в тендере не изъявляла.
 

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