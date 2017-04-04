Голландцы отказались строить крематорий в Калининграде "из-за политической обстановки"

Голландский инвестор отказался строить крематорий в Калининграде "из-за изменившейся политической обстановки". Об этом сообщил журналистам во вторник, 4 апреля, во время рабочего выезда директор МУП "Альта" Олег Быков.

По его словам, долгое время велись переговоры с голландскими инвесторами: уже были разработаны проект и рабочая документация. Крематорий тогда ещё планировалось строить в районе завода территории ПСЗ "Янтарь", но под давлением общественности от этого места пришлось отказаться: сотрудники завода заявили, что по морским суевериям, расположение рядом с верфью такого объекта – плохая примета. Однако иностранцев еще до этого смутили совершенно другие обстоятельства.

"С голландцами у нас были заключены соглашения, что они нам оборудование поставят. Они и инвесторами выступали большей части работ, но вот в связи с политической обстановкой в 2015 году наши проекты все свернулись", - пояснил Быков.

"Мы исходим из того, что муниципальное предприятие относится к городскому округу, поэтому мы говорили о том, что какие-то коммуникации, территория… Мы готовы внести свою лепту, но больше на инвестора у нас надежда", - неопределённо ответил об участии в проекте самого МУП "Альта" Быков.

Руководитель МУП даже предположил, что город мог бы заключить договор с какой-нибудь компанией, которая бесплатно свозила бы сюда строительный мусор, таким образом укрепляя топкий грунт.

При этом глава комитета по архитектуре и градостроительству Артур Крупин сообщил, что городские власти всё-таки рассчитывают, что расходы на консолидацию грунта и подведение всех необходимых коммуникаций возьмёт на себя будущий инвестор. Последнего выберут, как и положено, в результате конкурса. Однако пока ни одна из компаний желания участвовать в тендере не изъявляла.