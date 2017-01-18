Первый в Калининграде крематорий построят в 2018 году
Первый в Калининграде и области крематорий построят в 2018 году. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" рассказал директор муниципального предприятия "Альта" Олег Быков в среду, 18 января.
"Надеемся, что в этом году от разработки перейдём к конкретным действиям. Хороший крематорий стоит в районе 100 миллионов рублей. Это не самые большие деньги, но бюджет напряжённый, у города денег нет", — сообщил Быков.
При этом софинансирование на строительство крематория муниципальное предприятие и администрация Калининграда планируют получить от регионального правительства. Ритуальное учреждение решено
возвести в Центральном районе — в промзоне около дороги, ведущей к посёлку Прегольскому.
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