Первый в Калининграде крематорий построят в 2018 году

Первый в Калининграде и области крематорий построят в 2018 году. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" рассказал директор муниципального предприятия "Альта" Олег Быков в среду, 18 января.



"Надеемся, что в этом году от разработки перейдём к конкретным действиям. Хороший крематорий стоит в районе 100 миллионов рублей. Это не самые большие деньги, но бюджет напряжённый, у города денег нет", — сообщил Быков.